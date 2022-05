Záchranná stanice pro zvířata rozšíří výběhy a staví nové prohlídkové cesty

„Úpravy provádíme tak, aby odpovídaly potřebám našich zvířecích obyvatel a zároveň to bylo vstřícné k návštěvníkům včetně rodin s dětmi,“ vysvětluje ředitel Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát.

Rozšiřují se nejen výběhy, ale staví se i nové prohlídkové cesty a vyhlídková mola. „V současné době pracujeme na rozšíření výběhů pro lišáka Lukáše a muflonku Muffi. Oba výběhy se rozšiřují až po hráz rybníka a prohlídková trasa povede po hrázi, takže návštěvníci budou do výběhu nahlížet z výšky z pozorovatelen,“ popisuje ředitel stanice s tím, že do konce května by měla být tato část dokončena.

Na podzim mají v Pavlově v plánu pokračovat s úpravami dále k vodním ptákům a na řadu přijde i prostor pro srnky. „Původně jsme mysleli, že vše stihneme do jara. Ale ukázalo se to jako velmi odvážný plán. Nakonec jsme záměr rozdělili do dvou let,“ přibližuje ředitel. Úplně hotovo by mělo být příští rok.

Po úpravách bude celý areál Stanice Pavlov bezbariérový. „Vozíčkáři i rodiny s kočárky si celou stanici bez problémů projedou a uvidí také do všech výběhů. Menší děti totiž v minulosti do některých výběhů špatně viděly. Navíc když půjdou na prohlídku s průvodcem, budou moci procházet také skrz některé výběhy. Návštěvníci se tak dostanou blíž ke zvířatům,“ líčí Karafiát.

Nové infotabule s kvízem

Do června také přibude další novinka v podobě infotabulí u výběhů a voliér. Na nich se návštěvníci dočtou základní informace o jednotlivých obyvatelích stanice a dozvědí se to nejzajímavější o dravcích i savcích. To vše by mělo být podáno zábavnou formou.

„Součástí výukových infotabulí bude znalostní kvíz, kde bude například poznávačka stop zvířat či drobných pěvců. Pokud na otázky na třinácti tabulích malí i velcí návštěvníci správně odpoví a vyluští tajenku, její znění budou moci u vstupu do areálu stanice proměnit za drobný upomínkový předmět,“ láká k návštěvě Karafiát.

Záchranná stanice už začala přijímat první letošní mláďata. „Aktuálně máme několik veverek, ale i první ptačí mláďata,“ připomíná Zbyšek Karafiát.

Do stanice se nyní dostalo také opuštěné malé lišče. „Našli ho lidé v Ledči nad Sázavou pod keřem. Bylo v hodně špatném stavu. Mělo hodně vnitřních parazitů a celkově bylo podvyživené. Vážilo 500 gramů,“ líčí příběh malé lišky, která se nyní ve stanici zotavuje.

Kvůli velkému zájmu zahájili sezonu dřív

V Pavlově původně plánovali zahájit turistickou sezonu začátkem května. Ale zájem návštěvníků je přiměl s pořádáním komentovaných prohlídek stanice začít dřív.

„Ovšem od května budeme mít otevřeno pravidelně oba víkendové dny. Zatím to bylo o sobotách. Komentované prohlídky se budou konat vždy od 13 hodin,“ potvrdil Zbyšek Karafiát.

Ročně stanicí projde více než tisíc zvířat a přes 50 procent z nich se podaří vrátit do volné přírody. Během čtrnácti dnů budou vypouštět do volné přírody ježky a netopýry, kteří letos ve stanici zimovali.