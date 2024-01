Co čeká Vysočinu v roce 2024? Světový biatlon, volby a také spousta práce

1 Příjezd biatlonových hvězd

Cyklokros v Táboře, hokej v Praze a Ostravě a biatlon v Novém Městě na Moravě. Únorové mistrovství světa v biatlonu bude jednou z největších sportovních událostí roku v Česku. Do Vysočina Areny zamíří desítky tisíc návštěvníků. Sportoviště prošlo za poslední dva roky modernizací za půl miliardy.

„Konečná cena modernizace areálu bude necelých 490 milionů korun; 400 milionů jsme dostali od Národní sportovní agentury, 80 milionů od kraje, necelých 10 milionů zaplatí sportovní klub ze svého. Zdroje už poskytl Český svaz biatlonu, který zaplatil i projektové práce a platby za inženýrské a dozorčí činnosti za dalších 15 milionů,“ řekl v prosinci šéf sportovní klubu a prezident českého biatlonu Jiří Hamza.

Vznikla nová tribuna E i se zázemím pro sportovce, v nástavbě na tiskovém středisku jsou buňky pro komentátory, rekonstrukcí prošly i starší tribuny a částečně i tratě a sítě.

„V Novém Městě máme jeden z nejmodernějších areálů na světě,“ pochlubil se Hamza. Organizátoři počítají s kapacitou až 27 tisíc diváků a hlavně na víkendové závody hlásí téměř vyprodáno.

Šampionát, který se na Vysočinu vrací po jedenácti letech, začne ve středu 7. února závodem smíšených štafet.

2 Krajské volby: Schrek, či Kukla?

Termín podzimních krajských voleb ještě není známý, většina lídrů už ano. Vysočině v současné době vládne koalice ODS (se Starosty pro občany), Piráty, KDU-ČSL, ČSSD a hnutím STAN (Starostové pro Vysočinu).

Akce na Vysočině v roce 2024 MS v biatlonu 7. - 18. února, Nové Město na Moravě

7. - 18. února, Nové Město na Moravě Výstava Zahrada 26. - 28. dubna, KD Ostrov, Havlíčkův Brod

26. - 28. dubna, KD Ostrov, Havlíčkův Brod Světový pohár horských kol 24. - 26. května, Nové Město na Moravě

24. - 26. května, Nové Město na Moravě Vysočina fest 4. - 6. července, Amfiteátr Jihlava

4. - 6. července, Amfiteátr Jihlava Prázdniny v Telči 26. července - 11. srpna, Telč

26. července - 11. srpna, Telč Podzimní knižní trh 11. a 12. října, Havlíčkův Brod

11. a 12. října, Havlíčkův Brod Mezinárodní festival dokumentárních filmů 25. října - 3. listopadu, Jihlava

Nynější hejtman Vítězslav Schrek bude usilovat o znovuzvolení, jeho nominaci potvrdili už v listopadu delegáti regionálního sněmu ODS. Novinkou je, že občanští demokraté půjdou do voleb společně nejen se Starosty pro občany, ale nově také s TOP 09, které před čtyřmi roky chyběl ke vstupu do zastupitelstva jediný hlas!

Největším soupeřem bude této sestavě zřejmě hnutí ANO. To svého lídra, kterým by měl být krajský předseda hnutí a poslanec Martin Kukla, dosud nepotvrdilo. „V primárkách jsem dostal nominace ze všech oblastí. Krajský sněm bude 15. ledna nominace ještě projednávat a potvrzovat,“ řekl před koncem roku Kukla.

Lídrem lidovců bude krajský předseda a starosta obce Oslavice Pavel Janoušek. Piráti zveřejnili svoji nominaci už v září, jedničkou bude současná náměstkyně hejtmana Hana Hejnová. V hnutí STAN se podle Třebíčského deníku uchází Adam Joura, syn eurokomisařky Věry Jourové. Lídra Starostů a nezávislých však ještě musí potvrdit krajský sněm. Sociální demokracie představí svého lídra zřejmě v únoru po krajském sněmu, velmi pravděpodobná je podle informací MF DNES nominace Jiřího Běhounka.

3 ŘSD plánuje velké akce

Letos se změní jedna z nejnebezpečnějších křižovatek na Vysočině. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybírá, kdo přestaví rizikové křížení silnic na dálničním přivaděči I/38 v Jihlavě-Pávově. Místo záludného úseku, kde je sjezd i nájezd na D1 a také tudy prochází hlavní tah na Jihlavu a na Havlíčkův Brod, vznikne okružní křižovatka s vnějším průměrem 44 metrů. Předpokládaná cena je skoro 64 milionů korun bez daně, firma bude mít na práci 196 dní.

A řidiči budou muset ve stavební sezoně počítat s omezením i na dalších místech. ŘSD plánuje pro rok 2024 úpravu křižovatky silnice I/23 s komunikací III/40615 do Dobré Vody před městysem Mrákotín a konečně také stavbu přeložky I/37 ve Žďáře nad Sázavou, kde propojí Jihlavskou (kde vznikne kruhový objezd) a Brněnskou ulici. Silnice dlouhá 700 metrů bude stát 118 milionů bez daně.

Státní organizace plánuje též rekonstrukci 5 kilometrů dlouhého úseku silnice I/19 mezi Štěpánovem nad Svratkou a hranicemi kraje nebo úseku silnice I/37 mezi Ořechovem a Osovou Bítýškou.

„U obce Kámen ve směru od Skuhrova plánujeme kompletní výměnu mostu přes Lučický potok. Důvodem je jeho nevyhovující stav a také umožnění přepravy nadrozměrných nákladů po trase především pro JE Dukovany,“ zmínil další důležitou akci na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem regionální mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Kraj Vysočina bude dál pokračovat ve stavbě jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Jeho jižní část by měla být hotová do listopadu 2024, zahrnuje i šest mostních objektů.

4 Horácká aréna

V Jihlavě bude nejsledovanější stavbou Horácká aréna. Po demolici starého zimního stadionu už začalo naplno budování nové víceúčelové arény za zhruba dvě miliardy korun. Hotovo by mělo být v listopadu 2025. Na místě už je několik vysokých jeřábů, vrtné plošiny a další stavební stroje. V prosinci odvezla nákladní auta spoustu zeminy a stavbaři vrtali piloty.

„Nově se již dělají podkladní betony, začínají se dělat hydroizolace, ty se budou chránit další vrstvou betonu a na tu již nastoupí monolitáři a začnou vázat výztuže základové desky a dalších konstrukcí a budeme stoupat směrem nahoru,“ oznámil v prosinci David Beke, radní města, který má novou arénu v gesci.

Nezahálí však ani v Havlíčkově Brodě. Zimní stadion v Kotlině projde během letní přestávky zásadními úpravami. Nové mají být technologie i betonová plocha pod ledem. Ledová plocha se navíc zúží na rozměry kanadsko-americké NHL.

5 Bez Sázavafestu, ale více dokumentů

Jedna neveselá zpráva: v roce 2024 přijde Vysočina o tradiční Sázavafest. Své rozhodnutí zveřejnil organizátor, kterým je firma Udanax podnikatele Rudolfa Penna, v půlce prosince.

„Dvacátý druhý ročník festivalu Sázavafest se v roce 2024 neuskuteční. Během posledních let jsme čelili nelehkým výzvám, ať už to byly vysoké náklady, nebo rostoucí ceny nájmů a mnoho dalšího. Festival Sázavafest je pro nás srdcová záležitost a vždy do něj dáváme maximum, ale bohužel ho již nemůžeme nadále finančně zaštiťovat,“ uvedli organizátoři na svém webu.

Není to však definitivní konec, shánějí silné partnery, aby mohli akci, která se řadu let konala v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou, obnovit.

Novinkou je, že Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava bude od příštího ročníku delší. Místo šesti dní potrvá 28. ročník celkem deset dní. Termín? Od 25. října do 3. listopadu.

Zajímavou novinkou v oblasti kultury je to, že od ledna má začít fungovat druhý soubor Horáckého divadla. Zaměřený bude pouze na tvorbu pro děti a mládež. Nově vzniklý ansámbl by měl letos odehrát minimálně 140 představení, a to na Malé i Velké scéně, ale také ve venkovním prostoru.

Přibyslav si celou řadou akcí připomene 600. výročí úmrtí Jana Žižky, který skonal při obléhání města 11. října 1424. Hlavní program se uskuteční 17. srpna. Město na tento den oficiálně pozvalo i prezidenta Petra Pavla.