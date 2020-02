Proti zamýšlené trase obchvatu Brodu se postavil kraj i obyvatelé Lipky

Jihozápadní obchvat města by měl spojit výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, propojit silnice I/38 a I/34. Vést by měl od nového kruhového objezdu u Selské jizby, který vznikne při budování obchvatu jihovýchodního. Dále se počítalo s tím, že přemostí Dolík a podél stávající silničky povede na severní okraj Šmolov.



Zde existují dvě varianty, jak ho na současnou silnici z Brodu na Humpolec napojit.

První varianta, kterou prosazovala radnice i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), spočívala v tom, že obchvat silnici I/34 kruhovým objezdem překříží a obloukem ze severu a západu obkrouží nové sídliště Na Lipce. Na hlavní tah se napojí na malém kopečku nad Michalovicemi.

Druhá varianta počítala s tím, že se napojí na silnici 34 hned na severním konci Šmolov a doprava tak bude dál jezdit přes tuto brodskou místní část. Tomu se však radnice chtěla hlavně kvůli bezpečnosti vyhnout.

Obě tyto varianty jsou známé už několik let. Město je mělo zanesené v územním plánu v takzvané územní rezervě. Loni v létě začalo pracovat na změně územního plánu, který by dotčené pozemky přesunul do ploch určených pro dopravní stavby.

Budeme tu jak uprostřed kruhového objezdu, brání se obyvatelé

Do projednávání se však vložil odbor zemědělství krajského úřadu. „Navrhl variantní řešení jihozápadního obchvatu i mimo tento vyčleněný koridor. Zároveň požaduje vypracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvané EIA,“ oznámil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Shodou okolností do procesu nyní vstoupili také obyvatelé sídliště Na Lipce. Těm se dosud preferovaná varianta s obkroužením zástavby nelíbí. Nová silnice by totiž vedla desítky až stovky metrů od jejich domů. Sepsali petici, kterou podepsalo více než 660 lidí.



„Před patnácti až sedmnácti lety jsme tu koupili pozemky s tím, že to bude klidná lokalita. Někteří z nás přikoupili i polnosti a okolí upravili. V té době se o žádném obchvatu nemluvilo, nebyl v plánech. Teď bychom tu měli být jako uprostřed kruhového objezdu,“ konstatoval jeden z iniciátorů petice Zbyněk Špinar.

„Obkroužení Lipky nám přijde neefektivní a nesmyslné. Má tu být kruhový objezd, před kterým bude doprava brzdit, kamiony se tu budou znovu rozjíždět, zvýší se hluk i emise,“ přidala se i další z autorů petice Klára Hynková.

O občany Lipky se Poděbaby nezajímají, Šmolovy je nezvou

Navrhla přitom jinou variantu trasy. Od Selské jizby by podle ní mohla silnice vést kolem Grodlova mlýna jižně od Šmolov, překřížit by měla silnici ze Šmolov do Lípy a na silnici 34 by se měla napojit až na severním okraji Michalovic. Šmolovům by se zcela vyhnula.

Zbyněk Špinar navíc označil obchvat Šmolov za zcela zbytečný. Podle něho není potřeba. Stačilo by pouze posunout autobusovou zastávku z hlavní silnice více do obce. „V rámci páchání dobra tu někdo obchvat vymyslel, ale my ho nepotřebujeme. Dělat kilometr nové silnice kvůli čtyřem domům ve Šmolovech mi přijde zbytečné,“ konstatoval.

Sídliště Na Lipce je ve svízelné situaci. Ačkoliv přibližně patnáct domů těsně přiléhá ke Šmolovům, odděluje je jen hlavní silnice, katastrálně už patří k Poděbabům. Ty leží zhruba dva kilometry vzdušnou čarou severozápadním směrem.

Osadní výbor v Poděbabech nemá k obchvatu co říci, na osadní výbor ve Šmolovech zase nejsou obyvatelé Lipky zváni.

Novou trasu obchvatu si vedení města dokáže představit

„Toto jsou pro nás zcela nové argumenty. Vždy jsme si mysleli, že vzhledem k bezpečnosti by obchvat Šmolov měl být. V zastupitelstvu na to byl loni jednoznačný názor,“ podivoval se opoziční zastupitel Tomáš Hermann.

Podle Honzárka se vypracováním jiných variant jihozápadního obchvatu v podstatě nic neděje. „Zatím o definitivní trase obchvatu rozhodnuto nebylo. Chceme vybrat takovou variantu, která by byla nejlepší a co nejméně bolela. Její vyústění mezi Šmolovy a Michalovicemi si dovedu představit,“ poznamenal.

Proces změny územního plánu ale dozná určitého zdržení. „Vypracování dalších variantních řešení může zabrat čas v horizontu několika měsíců až dvou let,“ podotkl místostarosta.

Město nyní nechá zpracovat novou dokumentaci a poté o ní bude jednat s dotčenými orgány. Teprve na tom základě vznikne návrh případných tras, které posoudí i krajský úřad. Vyhláškou pak město oznámí projednávání záležitosti s veřejností a teprve po případných připomínkách zastupitelé trasu v územním plánu schválí.

ŘSD prozatím počítá s původní variantou silnice kolem Lipky

Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu už má ve svých plánovaných investicích zařazeno ŘSD. Ve svých dokumentech však zatím stále počítá s původní variantou obkroužení sídliště Na Lipce.

Podle předběžného harmonogramu má být v roce 2025 vydáno stavební povolení a o dva roky později má stavba začít. Zprovozněn by obchvat měl být v roce 2027. ŘSD prozatím počítá, že za čtyři a půl kilometru dlouhou silnici vydá necelých 850 milionů korun bez DPH.