Ze schválené varianty jihozápadního obchvatu Brodu jsou nešťastné obce i ŘSD

Brodští zastupitelé variantu označovanou číslicí 4 zvolili zejména na základě údajných výsledků srpnové schůzky. Při ní se starosta Jan Tecl a místostarosta Zbyněk Stejskal (oba ODS) sešli s ministrem dopravy Martinem Kupkou (taktéž ODS) a ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem.

„Slíbili nám podporu té varianty, kterou zvolíme. Deklarovali, že proti rozhodnutí zastupitelstva nepůjdou. Všechny čtyři varianty jsou podle nich řešitelné a mají zelenou, jsou na stejné startovní čáře,“ informoval v polovině září zastupitele starosta Tecl.

Že jsou skutečně všechny čtyři varianty rovnocenné, byli někteří zastupitelé po přímých dotazech opakovaně ujišťováni. I proto nakonec pro tuto variantu zvedli ruku. Toto řešení by silnici spojující výpadovky na Jihlavu a Humpolec odvedlo dál od města a vyhnulo by se sporné lokalitě Lipka. ŘSD však tuto variantu původně dlouhodobě odmítalo.

A jak se zdá, ŘSD má velké výhrady i nadále, bez ohledu na výsledky schůzky s vedením Havlíčkova Brodu a ministrem dopravy. Vyplývá to z odpovědí na dotazy zaslané redakcí MF DNES tiskovému odboru ŘSD po hlasování brodských zastupitelů.

Vybraná varianta stavbu oddálí o několik let

„Naše informace z jednání pana ministra dopravy, pana generálního ředitele ŘSD a pana starosty není úplně identická s vašimi informacemi,“ uvádí v nich mluvčí organizace Martin Buček.

Odmítl, že by všechny zvažované varianty stály na stejné startovní čáře. Už jen z toho důvodu, že na variantách 2 a 3, které měly vést blíže Havlíčkovu Brodu a obkroužit sídliště Lipka přilepené ke Šmolovům, ŘSD roky pracovalo.

„ŘSD po schválení záměru projektu až doposud vynaložilo na přípravu jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu finanční prostředky v řádu milionů korun. Z našeho hlediska byla zastupitelstvem vybrána varianta, která stavbu oddálí o několik let,“ sdělil Buček.

Zároveň v odpovědích popírá tvrzení místostarosty Libora Honzárka (TOP 09). Ten po hlasování prohlásil, že nyní je „míč na straně ŘSD“. Podle něho by organizace měla přibližně do roka městem zvolené řešení podrobněji rozpracovat.

Naopak Buček tvrdí, že je to právě město, kdo by měl činit následující kroky. „Město by mělo zajistit na své náklady vypracování technicko-ekonomické studie, která prověří, že zvolená varianta je ekonomicky efektivní,“ říká. Město zároveň bude muset iniciovat nutnou změnu Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Reakce ŘSD vedení Brodu zaskočila

Ředitelství silnic a dálnic bude podle jeho vyjádření nyní čekat na pokyn ministerstva dopravy. Ten by měl vzejít z pravidelného jednání o přípravě investičních staveb. Resort by měl ŘSD sdělit podrobnosti, zda vůbec a jakým způsobem se může na dalším zkoumání vybrané varianty společně s městem podílet.

Reakce tiskového odboru ŘSD vedení brodské radnice zaskočila. „V tuto chvíli na to nejsem schopen reagovat. Byly volby, záležitostí jsme se od posledního rozhodnutí zastupitelstva nezabývali. Musím si ověřit, jak se věci mají,“ podotkl místostarosta Stejskal.

„Každopádně jihozápadní obchvat bude jednou z priorit nového vedení města. Co bude v té záležitosti potřeba udělat, to uděláme,“ dodal. Na novém vedení města se politici v Brodě dosud nedomluvili. Je ale pravděpodobné, že ODS v koalici nebude chybět.

V neposlední řadě bude muset nově sestavené vedení města přesvědčit své kolegy v Lípě a Michalovicích, aby s vedením brodského obchvatu ve svých katastrech souhlasili. A to nebude snadné ani po volbách.

Vybrali si nejhorší možnou variantu, zní z obcí

„Brod vybral tu nejhorší možnou variantu. To je názor našich starých i nových zastupitelů, občanů i lidí z okolních obcí, s nimiž mluvím. Byla vymyšlena jen pro jednoho člověka,“ vzkazuje starosta Michalovic Roman Tecl. Zmiňuje při tom podnikatele Zbyňka Špinara, který na Lipce žije a opakovaně se proti obkroužení sídliště vyjadřoval.

„Jsme striktně proti této variantě, našim obyvatelům to přinese jen komplikace. Zatím nám nikdo nedal nabídku, kvůli které bychom měli názor měnit. Po pravdě ani nevím, jaká nabídka by to musela být,“ dodal muž, který Michalovice zřejmě povede i nadále.

Nejistá je zatím situace v Lípě. V létě podobně odmítavě o obchvatu hovořil starosta Jiří Kunc. Ve volbách, v nichž byl lídrem jednoho z nezávislých sdružení, však nevyhrál. Vítězství brali druzí nezávislí. Kdo bude ve vedení Lípy další čtyři roky, se ještě nerozhodlo.

„Ale postup Brodu tu sledujeme všichni. Z našeho pohledu si zvolili nevhodnou variantu. Provoz ve Šmolovech zůstane i po případném otevření obchvatu,“ pravil. Už v létě upozorňoval, že Lípy by se měla dotknout i vysokorychlostní železniční trať. Druhé podobné omezení obec ve svém katastru nechce.

Neexistuje varianta, která by neměla odpůrce

Jihozápadní obchvat Havlíčkův Brod intenzivně řeší poslední dva roky. Podle původních plánů, s nimiž počítala i územní rezerva, měl vést od Selské jizby přes Dolík, přetnout silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami a po obkroužení sídliště Lipka se na silnici znovu napojit. Odvedl by tak dopravu i ze Šmolov.

Vznikly dvě varianty této trasy (2 a 3), proti nim se však postavili někteří obyvatelé Lipky a pak i sousedních Občin.

Proto vznikla varianta 4, podle níž by měl obchvat vést od Selské jizby jižněji přímo na Michalovice, na silnici 34 se napojit až tam. Odpůrci tohoto řešení namítají, že v tom případě by doprava mezi Brodem a Humpolcem skrz Šmolovy zůstala, obchvat by odklonil jen tranzit.