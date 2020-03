Kvůli koronaviru nemocnice fungují podle nových pravidel, vše je složitější

12:03 , aktualizováno 12:03

Přes sto plicních ventilátorů, osm desítek lůžek na infekčních odděleních a řadu dalších lůžek vyčleněných pro případ, že by vážně nemocných pacientů s koronavirem přibývalo, má k dispozici Kraj Vysočina. Vedení nemocnic přizpůsobují provoz pandemii. Vše je nyní o poznání komplikovanější.

Vstup do nemocnice v Jihlavě. Podobně to vypadá i u dalších krajských nemocnic na Vysočině. Do areálů zdravotnických zařízení teď mají chodit pouze lidé, kteří tam opravdu musí. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA