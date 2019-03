Nemocnice v Pelhřimově shání dárce krve a plazmy, ideálně sportovce

Dárce krve a krevní plazmy se již delší dobu snaží hledat pelhřimovská transfuzní stanice.

„Je to dlouhodobý problém. Nějaké dárce jsme sehnali, ale další bychom potřebovali. Především hledáme dárce plazmy,“ řekla mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.



Podle lékařky oddělení hematologie a transfuziologie Michaely Harudové však ještě nelze hovořit o kritickém nedostatku.

„Každého nového zájemce o dárcovství ale vítáme. Potřebujeme základnu posílit už jenom z toho důvodu, že celkově populace dárců stárne a je třeba ji obměnit,“ vysvětluje Harudová s tím, že velmi žádaní jsou nyní v Pelhřimově dárci, kteří mají Rh faktor krve negativní. Hlásit se mohou lidé ve věku od 18 do 65 let.

Dobrou zkušenost mají v posledních letech pelhřimovští zdravotníci při náborech dárců krve ve spolupráci se sportovními kluby. Jejich členové totiž chodí na odběry kolektivně.

„Sportovci jsou ideálními dárci krve i krevní plazmy,“ připomíná mluvčí Černo s tím, že loni se například podařilo získat nové dárce z řad členů a příznivců florbalového oddílu Pacovští Honzíci, letos zase fotbalisty FK Pelhřimov.

Odběr plazmy je časově náročnější, trvá i celou hodinu

Před třemi lety začali v pelhřimovské nemocnici s odběry krevní plazmy. A právě těchto dárců se zdravotnickému zařízení dlouhodobě nedostává. Možná je to zapříčiněno i tím, že odběr plazmy je časově náročnější.

„Zatímco krev nabereme do pěti až deseti minut, odběr plazmy trvá i celou hodinu. Odběr se dělá pomocí speciálního přístroje, který oddělí krev od plazmy. Krvinky navrací zpět dárci a plazma se sbírá do sáčku. Za plazmu dárci podáme náhradní roztok,“ přibližuje lékařka Michaela Harudová.

Upozorňuje, že podmínkou pro dárce plazmy je alespoň jeden odběr plné krve na jejich pracovišti.

Odebraná plazma poté slouží jako surovina pro výrobu krevních derivátů a speciálních léčebných přípravků používaných například k léčbě hemofilie a dalších závažných poruch krevního srážení.

Pacienti pelhřimovské nemocnice, kteří potřebují transfuzi, dostávají od loňského července také plně deleukotizované transfuzní přípravky (vyčištěné od bílých krvinek, pozn. red.), které přinášejí menší imunitní zátěž pro příjemce. Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov si tyto transfuzní přípravky samo vyrábí a nabízí je ostatním nemocnicím v kraji i mimo něj.

Přesný počet dárců v Třebíči záměrně nezveřejňují

Počty dárců krve by rádi navýšili rovněž v Třebíči, kde je detašované pracoviště transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno.

„Jsme rádi za každého nového dárce. Krev je v nemocnici potřeba neustále, den co den,“ říká Pavel Žára, mluvčí Fakultní nemocnice Brno.

V Třebíči prý záměrně nezveřejňují počty dárců, které mají v evidenci. „Pro někoho by to mohlo znamenat, že jich je dost. Ale není tomu tak. Někdo jde na odběr jen jednou za život, jiný dvakrát do měsíce. Různě se to mění a dárců není nikdy dost. Skupinu musíme neustále doplňovat a obměňovat,“ vysvětluje Žára s tím, že nemocnice se snaží oslovit potencionální zájemce i různými náborovými akcemi.

Naopak problém s nedostatkem dárců krve nemají v jihlavské či novoměstské nemocnici. „Máme tři odběrové dny v týdnu. V případě zvýšené spotřeby konkrétní krevní skupiny dárce telefonicky zveme k mimořádnému odběru. Jsou velmi disciplinovaní, takže s doplňováním zásob krve nemíváme větší problémy,“ říká Dana Vašková, vrchní laborantka oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby v novoměstské nemocnici.

„Nedostatek některé z krevních skupin bývá většinou způsoben zvýšenou spotřebou transfuzních přípravků, která je daná skladbou pacientů potřebujících transfuzi dané krevní skupiny,“ dodává.

Počty odběrů jsou podle mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Tamary Peckové v několika posledních letech stabilizované. „Je to od 3 200 do 3 500 odběrů za rok, v závislosti na spotřebě transfuzních přípravků,“ dodala Pecková.

Pro dárce jsou připraveny různé benefity - volno ze zaměstnání, možnost odpočtu v daňovém přiznání, stravenky či občerstvení na místě.