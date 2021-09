Celníci zadrželi dodávku převážející migranty, řidiči hrozí dva roky vězení

Dodávku značky Renault Master s rumunskou registrační značkou kontrolovala hlídka celního úřadu v úterý kolem osmnácté hodiny na 111. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu. Vozidlo řídil pětatřicetiletý státní občan Rumunska.

„Důkladnou kontrolou kabiny vozidla celníci zjistili, že v místě pro odpočinek řidiče, v lůžkovém prostoru v nástavbě nad kabinou, se nachází v úkrytu další tři muži. Byli vyzváni k předložení dokladů, kdy jeden předložil cestovní doklad Turecka, druhý identifikační kartu a řidičský průkaz Turecka a třetí nedisponoval žádným dokladem,“ popsala krajská mluvčí policie Dana Čírtková.

Na místo vyrazila cizinecká policie, která zjistila, že se skutečně jedná o tři migranty z Turecka. U dvou z nich se policisté domnívali, že jsou nezletilí.

Pětatřicetiletého řidiče dodávky policisté zadrželi a převezli do policejní cely kvůli podezření z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. O jeho zadržení informovali státního zástupce.

„Do policejní cely byli eskortováni také tři zajištění migranti, protože bylo zřejmé, že tito cizinci pobývali na území EU bez platného cestovního dokladu, ač k tomu nebyli oprávněni a existovalo důvodné podezření, že cizinci překročili státní hranice v úkrytu kabiny vozidla,“ uvedla Čírtková.

Policisté je vyslechli za přítomnosti tlumočníka, v případě nezletilých byla u výslechu i pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí.

Všichni řekli, že z Turecka letěli do Srbska, následně v nákladovém prostoru kamionu přejeli do Bulharska a pak do Rumunska. Zde se přemístili do dodávky. Tou cestovali přes Maďarsko a Slovensko do Česka. Chtěli dojet do Německa a Francie.

Všem cizincům zajistili policisté ve zdravotnickém zařízení testy na COVID-19, u všech byly negativní.

„Po provedení všech úkonu správního řízení byli dva šestnáctiletí mladíci na základě předběžného opatření okresního soudu ve čtvrtek 16. září umístěni do zařízení pro umístění cizinců v Praze. S dospělým cizincem jsme zahájili správní řízení ve věci ukončení přechodného pobytu a poté mu udělili výjezdní příkaz,“ uvedl Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

S rumunským řidičem zahájili policisté za přítomnosti tlumočníka úkony trestního řízení a policisté mu sdělili podezření z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Muž je na svobodě a hrozí mu v případě odsouzení dva roky vězení.