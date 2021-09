Železniční most skládají dělníci vedle řeky, oblouky vyzvedl obří jeřáb

Oblouky mostu jsou rozložené na šest dílů. Kamiony v úterý večer na staveniště dovezly první čtyři. Části dlouhé osmnáct metrů váží desítky tun. Od rána je na hotovou spodní část mostní konstrukce začal usazovat třistapadesátitunový jeřáb.



„Do konstrukce nasadíme oblouky a připravíme na přejímku. Před samotným svařováním je ještě zkontroluje investor, zda jsou dobře usazené,“ popsal středeční dění u soutoku Sázavy a Šlapanky stavbyvedoucí Radek Vévoda ze zhotovitelské společnosti Firesta.

Po svaření a instalaci ocelových lan bude třeba konstrukci opatřit izolací a finálním nátěrem. Most by měl být vyveden v bílé a oranžové barvě.

Rekonstrukce železničního mostu na trati z Havlíčkova Brodu na Pardubice začala na počátku března. Do té doby vlaky jezdily po mostě provizorním usazeným už v roce 1986. Tehdy, ještě za totalitního režimu, se počítalo s tím, že bude brzy vyměněn za nový. To se však děje až letos po pětatřiceti letech.

Dělníci bojují s nedostatkem místa

Od počátku stavby se dělníci potýkají s nedostatkem prostoru. Most nad soutokem Sázavy a Šlapanky se nachází za vilovou čtvrtí. Kvůli zřízení staveniště a vytvoření místa pro těžkou techniku i budování podpěr musel zhotovitel drobně zasáhnout do sousední zahrady a vybudovat montážní plošinu v korytu řeky. Přes tu si dělníci instalovali jednoduchý přívoz, aby nemuseli s každou drobností běhat až na vzdálenější lávku u svatého Jána.

„Je tu opravdu málo místa. Máme přístup k mostu pouze z jedné strany a ještě k tomu dost omezený. Když tu dnes máme návěsy s oblouky a jeřáb, už sem nedostanu auto s betonem,“ popisoval Vévoda.

Potíže měl už s demontáží původního mostu. Ten se nemohl z místa odvézt v kuse, musel se rozmontovat. „Už byl na hraně životnosti, spoustu šroubů jsme museli uřezat, jak byly zarezlé,“ zmínil stavbyvedoucí.

I přesto letitá ocelová konstrukce ještě může v případě potřeby někde posloužit. „Původní konstrukce se momentálně repasuje, aby mohla být předána Státní správě hmotných rezerv,“ prozradila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Jemná práce, při níž rozhodují milimetry

Složitě se na místo dostával i nadměrný náklad, který už v úterý večer, když byl menší provoz, přivezl z Brna ocelové díly oblouků mostu nového.



„Vytočit se, couvat celou ulicí a zajet k jeřábu jednoduché nebylo, ale dostat se to sem musí. Záleží na šikovnosti řidičů a doprovodu,“ usmíval se Martin Hladík, řidič jednoho ze dvou kamionů, které díly přivezly.

„Toto je osmnáct metrů dlouhý náklad. Večer to nebude tak snadné, to bude ještě o pět metrů delší. To budeme točit třeba natřikrát,“ přemýšlel. Ve středu večer měl v plánu jet do Brodu ještě jednou. Přivézt měl středové díly obou oblouků, které by měl jeřáb usazovat dnes dopoledne.

Přestože se jedná o obrovské díly o hmotnosti desítek tun, jejich usazení je poměrně jemnou prací. Rozhoduje doslova každý milimetr. Prozatím jsou usazeny provizorně, po kontrole investora musí být důkladně svařeny a následně prohlédnuty rentgenem.

Usazením oblouků na dokončenou spodní část mostní konstrukce podívaná pro obyvatele města neskončí. Další atraktivní situace nastane ve druhé polovině října. To se již celá hotová konstrukce, která se montuje přímo na železničním náspu vedle řeky, nad Sázavu pomalu nasune. Teprve pak se spustí na ložiska.

Vlaky se na most vrátí počátkem prosince

Opatřen ložem a kolejemi má být nový most během listopadu. Už první prosincový den by se na trať měly vrátit vlaky. Ty zatím při výluce jezdí tunelem. „Poslední dokončovací práce budeme dělat za provozu,“ zmínil Radek Vévoda.

Termín kompletního dokončení rekonstrukce mostu byl stanoven na konec roku. Podle stavbyvedoucího se ho však dodržet zřejmě nepodaří. Jak říká, důvodem je požadavek projektantky na provedení dynamické zatěžkávací zkoušky pomocí vlaku. A to bude nejspíš možné až na jaře. „Na provoz to už ale nebude mít žádný vliv,“ podotkl Vévoda.

Nový most přijde investora, Správu železnic, na více než 110 milionů korun. „Stavba zajistí připravenost pro navazující modernizaci uzlu Havlíčkův Brod a umožní zvýšení rychlosti na 70 kilometrů v hodině. Projekt počítá i s možnou budoucí elektrifikací trati, most na ni bude stavebně připraven,“ sdělil už dříve další z mluvčích Správy železnic Dušan Gavenda.