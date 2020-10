Posázavský pacifik pojede dál a zrychlí, umožní to série velkých oprav

Před desítkami let se hovořilo o zrušení celé tratě, její budoucnost byla nejistá. Nyní do ní státní organizace Správa železnic pumpuje stovky milionů. Rekonstrukce železniční trati 212 z Čerčan do Světlé nad Sázavou, po níž jezdí Posázavský pacifik, se dostala na Vysočinu. Opravuje se i nejdelší tunel na trati.