Před 150 lety vdechla železnice Brodu nový život, bez ní by město živořilo

14:31

Nebýt železnice, byl by dnes Havlíčkův Brod malým venkovským městečkem. „Byl by na úrovni Polné,“ srovnal historik Michal Kamp s nedalekým pětitisícovým sídlem, rovněž slavným ve středověku. Budování železnice bylo pro Německý Brod zlatým obdobím. Dnes je tomu 150 let od zahájení pravidelné železniční dopravy.