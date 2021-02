Počet dětí bez jízdenky v Jihlavě rostl, revizoři ale rodiče neinformovali

10:02

V loňském roce po propuknutí pandemie koronaviru přibylo v Jihlavě dětí do patnácti let, které revizoři zjistili v MHD při jízdě načerno. Loni jich takto odhalili 480, zatímco o rok dříve 458. Až dosud dopravní podnik přestupky rodičům neoznamoval, to se teprve nyní začíná měnit.