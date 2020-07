Alzheimercentru dochází personál, klient zemřel. Covid už je i v Pacově

O víkendu přibylo v jihlavském soukromém zařízení pro lidi s různými typy demencí dalších 11 nakažených. „Pozitivně testovaných je celkem 40 klientů a 17 zaměstnanců,“ shrnula mluvčí Alzheimercentra Martina Svobodová.



Koronavirus tak v Česku naplno zasáhl další zařízení, kde žije nejzranitelnější skupina obyvatel. Podle mluvčí bylo celkem šest klientů hospitalizováno. Jeden z nich však o víkendu zemřel.

„Koronavirus nebyl jedinou příčinou úmrtí,“ podotkl Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Úmrtí potvrdila i mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Prvním odhaleným případem v Alzheimercentru byla klientka, která byla testována právě při hospitalizaci. Nákaza covid-19 se u ní prokázala v pondělí 20. července. Krajští hygienici pak rozhodli o testování všech 100 klientů a 60 zaměstnanců centra.

Sociální zařízení volá o pomoc, hledá pečovatele

Zařízení se kvůli rozšíření nákazy dostalo do personální nouze. Vedení dokonce zveřejnilo „volání o pomoc“.

„Hledáme hlavně zdravotní sestry a pečovatele. Nějaké brigádníky už máme předjednané, ale výzva pořád platí. Situace není kritická, zvládáme ji, i když je náročná,“ tvrdí mluvčí. „Potřebujeme být připraveni na další dny, určitě uvítáme další zájemce. Nabízíme ubytování i stravování pro mimojihlavské,“ dodává.

V domově platí mimořádné opatření. „Nicméně chovali se podle něj ještě předtím, než bylo natvrdo nařízeno,“ řekl před víkendem hygienik Kos. Opatření zahrnují například i vyčlenění covid zóny, kde jsou umístěni nemocní klienti, v domově se používají prostředky nejvyššího stupně ochrany.

Osm nových případů v dřevozávodě v Pacově

Nové ohnisko se objevilo v pětitisícovém Pacově na Pelhřimovsku. K jednomu případu tam během víkendu přibylo osm dalších. Hejtman Jiří Běhounek ve vysílání České televize potvrdil, že jde o dřevařský závod.

„Jsme s kontaktu s hygienou,“ pověděl starosta Pacova Lukáš Vlček. Podle něj město přijímá opatření nezbytná k omezení šíření nákazy. Už od 23. července tam například platí zákaz návštěv v tamním domě sociálních služeb.

A další opatření na sebe nenechala dlouho čekat. Pelhřimovská nemocnice v neděli zrušila možnost návštěv na všech lůžkových odděleních.

Bez ohledu na počet nakažených se už ve středu pacovští zastupitelé rozhodli zrušit svatomichaelskou pouť, plánovanou na 3. a 4. října. „Když na tuto pouť dorazí i přes pět tisíc lidí, nebylo by ani možné, abychom ji za současné situace a limitu 500 lidí uspořádali,“ vysvětluje starosta Vlček.

V Boschi se šíření snad podařilo zastavit

Naopak hygieniky před víkendem potěšil pouze jeden nový případ v jihlavském závodě firmy Bosch Diesel, kde bylo zachyceno celkem dvanáct zaměstnanců s pozitivním testem na koronavirus.

„Tito zaměstnanci se aktuálně nachází v karanténě, jejich zdravotní stav je dobrý. Do karantény byli z rozhodnutí zaměstnavatele preventivně odesláni také kolegové, kteří s těmito pracovníky přišli do bezprostředního kontaktu,“ uvedl mluvčí firmy Bosch Diesel Pavel Roman.

Záběry z jihlavského Alzheimercentra:

Na zvýšení výskytu onemocnění covid-19 na Vysočině ovšem reagovala firma se čtyřmi tisíci zaměstnanci nastavením vnitřních opatření už před dvěma týdny. Podnikoví hasiči například provádí měření teploty zaměstnanců, v jídelnách byly instalovány dechové clony, omezují se osobní schůzky a školení, část kancelářských zaměstnanců pracuje z domova.



„V souvislosti s obdobím dovolených a nárůstu cestování jsou zaměstnanci trvale vyzýváni k obezřetnosti a ke zvýšenému dodržování základních hygienických pravidel,“ popsal mluvčí Roman.

Velká část zaměstnanců Bosche právě dnes nastupuje na dovolenou.

Karanténa hrozí celému „béčku“ FC Vysočina

Podle informací MF DNES měl pozitivní test na covid minimálně jeden hráč mládežnického týmu FC Vysočina. To může znamenat, že celý oddíl bude muset do karantény - s výjimkou hráčů druholigového A-mužstva, kteří netrénovali s B-týmem. A ti, co trénovali, půjdou hned na testy, aby se případně mohli do přípravy s ostatními zapojit co nejdříve.

„K tomu se teď nemůžu vyjádřit, nemám potřebné informace,“ reagoval na dotaz MF DNES Lukáš Vaculík, sportovní ředitel a člen představenstva klubu.

Zda Kraj Vysočina a hygienici přistoupí ke speciálním opatřením, bude jasné dnes, kdy zasedne bezpečnostní rada kraje. Ve hře je zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních, který už však někde platí.

„Budeme se také bavit o tom, zda nakoupíme další ochranné prostředky a pomůcky,“ zmínil Běhounek v ČT.

Celkový počet nakažených v Kraji Vysočina podle statistik hygieniků vzrostl od začátku pandemie na 351. Za posledních 24 hodin do pondělního dopoledne přibylo 18 nových případů. Počet úmrtí se zvýšil na pět.