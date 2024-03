Vlaky mezi Tišnovem a Novým Městem ničil spoj kolejí. Úsek je již opravený

České dráhy kvůli značnému poničení mnoha vozů rozhodly o zastavení vlakové dopravy minulé pondělí večer. Následující den začaly cestující mezi oběma městy vozit autobusy.

Na kolech vozů se objevily trhliny, jejichž oprava byla náročná a nákladná. Správa železnic při diagnostice trati posléze zjistila, že problémy způsoboval patrně výškový rozdíl mezi dvěma kolejnicemi. Na části tratě totiž není bezstyková kolej, která vznikne svařením kolejnic.

Poškození kol dvoukolí bylo podle specialisty externí komunikace Český drah Filipa Medelského natolik rozsáhlé, že v jízdních plochách vznikaly trhliny.

„Jejich odstranění je možné jen přebroušením kol, což je časově i finančně náročné, a podstatně to snižuje životnost kol. Závažnější je však skutečnost, že rozvoj těchto trhlin by mohl způsobit takové poškození kol, že by mohlo dojít k výraznému narušení jízdních vlastností vozů,“ varoval Medelský.

V pátek Správa železnic dokončila opravu tratě a České dráhy přes víkend na soustruhu v Praze spravily kola poničených vozů.

19. listopadu 2022