Za tři miliardy opraví trať z Brna na Vysočinu, výluka začne příští rok

Nepojedou ani vlaky do Zastávky Nejen na trase do Kuřimi musí cestující z Brna počítat s omezením na železnici. Do další fáze se totiž v příštím roce posunou práce na zdvojkolejnění a elektrifikaci trati ze Střelic do Zastávky u Brna. Letos tudy vlaky jezdí jen s drobnými výlukami. „Kompletní výluka na trati Střelice – Zastávka u Brna bude probíhat příští rok od 30. dubna do 14. prosince. Po tuto dobu zavedeme náhradní autobusovou dopravu. Její konkrétní organizaci a rozsah si ovšem určí samotní dopravci,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Po dokončení prací se cestující svezou po nové elektrifikované trati, na níž se rychlost zvedne z 80 na 120 kilometrů v hodině. Největší proměnou pak projde stanice v Zastávce.