Bizarní modernizace trati. Místo vlaků jezdí autobusy, výluka ale nezačala

„Je to skutečně neobvyklá až bizarní situace. Lidé na ni budou právem poukazovat,“ podivuje se stavu, do něhož situace ohledně modernizace železniční trati mezi Křižanovem a Vlkovem dospěla, křižanovický starosta Ivo Klimeš.

Velká rekonstrukce trati a výluka, při níž Správa železnic chtěla úsek zcela uzavřít, měla začít první březnový den. České dráhy proto v předstihu nasmlouvaly náhradní autobusovou dopravu a zveřejnily výlukové jízdní řády.

Jenže s uzavřením obou kolejí jedné z nejvytíženějších tratí v Česku se už delší dobu nechtěla smířit dopravní společnost CityRail, jež na ní zajišťuje nákladní dopravu. Nakonec firma plán výluk napadla u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten jí před pár dny vyhověl a předběžným opatřením původní rozhodnutí o plánu výluk zrušil.

Naším cílem v žádném případě není zrušit modernizační akci. Chceme jen docílit toho, aby výluka probíhala tak, jak bylo původně plánováno. Jan Hruška jednatel společnosti CityRail

Došlo tak k paradoxní situaci, kdy veškeré osobní vlaky v Křižanově nebo Vlkově u Tišnova končí a cestující musí úsek mezi oběma stanicemi absolvovat autobusy. Po železniční trati přitom dál bez omezení pendlují nákladní vlaky. Tento stav může trvat dny až týdny, dokud úřady výluku opětovně nepovolí.

„Výluka začne, až bude definitivně jasno, zda může začít, nebo ne,“ uvedl pro server Zdopravy mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Pro iDNES.cz pak objasnil, jak k nešťastné záležitosti došlo. „Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře rozhodnutím z 28. listopadu výluku od letošního března neschválil. Správa železnic proti tomuto rozhodnutí podala 11. prosince v řádné lhůtě rozklad, o kterém však bylo ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pod který tato agenda od ledna přešla, rozhodnuto až ve druhé polovině února,“ vylíčil mluvčí Správy železnic.

Jak dodal, bylo to v době, kdy již musela být ze strany dopravců místo regionálních i dálkových vlaků zajištěna náhradní autobusová doprava.

Kompletní výluku by CityRail výrazně pocítil

Podobně situaci popisuje i Jan Hruška, jeden z jednatelů společnosti CityRail. Tvrdí, že celou situaci způsobila právě Správa železnic. Ta původně měla v úmyslu úsek modernizovat po částech, nejprve jednu kolej, poté druhou. Tak to bylo obvyklé v minulosti i na jiných úsecích.

„Pak ale v roce 2022 přišla s myšlenkou, že úsek zcela uzavře a vymění obě koleje najednou. Důvodem měly údajně být nižší náklady. Správa železnic na takové výluce trvala, i když v řízení to povolené nebylo,“ vysvětluje Hruška.

Jeho společnosti by se kompletní výluka trati velice citelně dotkla. Úsek v rekonstrukci nelze na železnici objet tak jako na silnici autem. Dopravce by musel využít úplně jiné trasy, například z Brna přes Třebíč a Jihlavu, případně hlavní železniční koridor přes Českou Třebovou a Pardubice. To by výrazně navýšilo náklady.

„Zatímco osobní dopravci na železnici mají zákonem garantované kompenzace, které jim zvýšené náklady zaplatí, pro nákladní dopravce žádné kompenzace nejsou. My podnikáme na volném trhu a bez dotací,“ tvrdí jednatel CityRail.

ČD náhradní autobusy neruší

Když k výluce prozatím nedošlo a na trati mohou stále jezdit nákladní vlaky, proč by nemohly i osobní, napadne leckoho. Podle Filipa Medelského z tiskového odboru Českých drah to ovšem možné není.

„V průběhu března je na trati plánovaná i další stavební činnost, se kterou výlukový jízdní řád také počítá. Proto od 1. března začínáme zajišťovat dopravu podle zveřejněných výlukových jízdních řádů,“ potvrdil zjevně neměnné rozhodnutí Českých drah.

„Pro cestující je to obrovská komplikace. I naši občané trať zejména ve směru na Brno využívají a omezení se jich podstatně dotkne. Nemluvě pak o studentech a lidech, kteří do Brna dojíždějí do škol a za prací z větší dálky. Na druhou stranu ale České dráhy chápu, že může být něco domluveného a nasmlouvaného a nelze to změnit,“ říká Ivo Klimeš.

Jan Hruška ze společnosti CityRail důrazně odmítá, že by to byla právě jeho firma, které bizarní situaci na trati svými námitkami způsobila. „Chtěl bych zdůraznit, že naším cílem v žádném případě není zrušit modernizační akci. Chceme jen docílit toho, aby výluka probíhala tak, jak bylo původně plánováno, a to po jednotlivých kolejích se zachováním omezeného provozu,“ prohlásil.

Náhradní autobusová doprava má mezi Křižanovem a Vlkovem u Tišnova trvat po celou dobu výluky od počátku března až do konce září. Zda přeci jen nedojde k přehodnocení situace v návaznosti na další rozhodnutí úřadů, v tuto chvíli není jasné.

Modernizace jedenáctikilometrového úseku by měly železniční trať podstatně změnit. Dojít má k narovnání některých oblouků, což dovolí zvýšit traťovou rychlost z dosavadních 100 na 160 kilometrů v hodině. Zároveň se má instalovat nové zabezpečení, zrenovovat čtrnáct propustků a vyrůst by měly i opěrné a protihlukové stěny. Rekonstrukce se rovněž bude týkat zastávek v Osové Bítýšce a Ořechově. Práce mají přijít na 1,8 miliardy korun.