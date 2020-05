Největší brodský hotel omezil provoz. Chystá se demolice, spekuluje se

Potíže hotelu vyvrcholily na jaře. V polovině března překvapila zpráva na jeho facebookovém profilu, že se hotel včetně restaurací zavírá trvale. Dvanáct dní poté ale přišel jiný vzkaz, že ubytování v hotelu je opět možné. Webové stránky hotelu však uvádějí, že pouze za účelem výkonu povolání či podnikatelské činnosti. Restaurace zůstávají uzavřeny i v době rozvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru.

Zmatky a nejasnosti okolo provozu hotelu daly vzniknout celé řadě spekulací. Ve městě se mluví o tom, že Slunce skončí, celý komplex bude zbourán a na jeho místě vznikne nové obchodní centrum.

„Vím, co se po městě říká. Že by se chystala demolice hotelu, však nebudu potvrzovat ani vyvracet. Momentálně vše směřuje k prodeji hotelu,“ prohlásil Vladimír Stehno, jednatel společnosti Hotel Slunce.



Ani on ale jasně neřekl, co bude s hotelem dál. „Pověřili jsme realitní kancelář, která za nás v této věci jedná,“ dodal bez dalších podrobností.

Recepce rezervace přijímá, i když jen na jedno patro

Společnost Hotel Slunce podle zápisu v obchodním rejstříku vznikla v roce 1997. Stehno je jedním ze dvou jejích jednatelů, je zároveň i společníkem. Personálně je tato firma spjatá s Coop družstvem HB. Jako nástupce někdejšího státního podniku Jednota provozuje v části republiky síť obchodů s potravinami a smíšeným zbožím.

Provoz hotelu je omezen i v současné době, kdy už by mohl fungovat opět naplno. Telefonní číslo na recepci je v provozu a dokonce je na něm možné zamluvit rezervaci. „Momentálně ale obsazuji jen jedno patro,“ upozornila recepční do telefonu. Pobyt je bez snídaně.

Za plného provozu nabízel hotel celkem 109 lůžek ve 47 jedno- až čtyřlůžkových pokojích. V areálu se nacházela hotelová restaurace s barem a několika salonky, sloužil tu i velký sál pro společenské akce či konference a kongresy. Vedle hlavního vchodu fungovala na jedné straně oblíbená restaurace Švejkovna, na druhé pak bar s hernou.



Jak dlouho bude hotel v dočasném omezeném provozu a co s ním bude dál, dosud není jasné. Případný kupec by za komplex pravděpodobně musel zaplatit sumu minimálně v řádech vyšších desítek milionů korun.

Hotel je kolos, kterým už odzvonilo, říká makléř

„Je možné, že přijde investor, který by v činnosti hotelu dál pokračoval. Ale osobně si to moc nemyslím. Hotel Slunce byl co do provozu opravdový kolos a mám obavu, že takovým už odzvonilo,“ zamýšlí se realitní makléř Milan Šedý.

I k němu se už dostaly řeči o demolici a stavbě nákupního centra. „Předpokládám, že hotel by nekoupil jen tak někdo, aby ho nechal beze změny stát. Limitujícím v tomto případě bude asi územní plán. I když i ten se při vůli zastupitelů dá změnit,“ poznamenal Šedý.

V územním plánu je prostor pod hotelem veden jako plocha občanského vybavení, kterou mohou tvořit i plošně rozsáhlá komerční zařízení. V tomto ohledu by tedy případný investor měl cestu volnou. Za hotelem směrem k řece je pak plocha veřejné zeleně.



Podle odborníků se jedná o jednu z nejcennějších lokalit v Brodě. Leží u velice frekventované křižovatky silnic první třídy, kudy denně projdou a projedou desítky tisíc lidí. Nachází se rovněž v širším centru města s přímým napojením na klidovou zónu podél řeky Sázavy. Zhodnotit pozemky pomohla i nová cyklostezka.

Brod by přišel o oblíbené konferenční prostory

Že by Hotel Slunce měl zaniknout, ovšem pro vedení města rozhodně příznivá zpráva není.

„Je to jediné takové velkokapacitní zařízení ve městě. Jiný zdejší hotel nedokáže ubytovat celý autobus. Navíc by firmy a organizace bez náhrady ztratily prostory, v nichž pořádaly konference a kongresy,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Moc možností, jak hotel zachovat, však radnice nemá. „Z morálního pohledu bychom chtěli hotel udržet. Můžeme se s majitelem třeba sejít a probrat možnosti. Ale nějakou finanční pobídkou do toho město vstupovat nechce a ani nemůže,“ doplnil brodský místostarosta.

Jak moc by Hotel Slunce Brodu chyběl, dokládá i krok pořadatelů Podzimního knižního veletrhu. Ti se již nyní připravili na možnost, že hotel v říjnu už nebude ani v omezeném provozu a nebude moci poskytnout nocleh vystavovatelům či případně spisovatelům.



„Pro všechny případy jsme rezervovali odpovídající počet pokojů ve dvou hotelech v Humpolci,“ vzkázala už koncem března ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. Pro vystavovatele k tomu přislíbila i zajištění kyvadlové autobusové dopravy mezi Humpolcem a Brodem.