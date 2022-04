Nové Město zřídí prádelnu, zaměstná v ní handicapované a neuplatnitelné

V zařízení najdou uplatnění lidé s mentálním, zdravotním i kombinovaným postižením. Uzpůsobeno jim bude jak prostředí, tak náplň práce či pracovní doba.

„Služeb může být samozřejmě postupně i více, rozšířit bychom je mohli třeba o úklid. V první fázi ale začneme praním a čištěním prádla a uvidíme, jak to bude fungovat,“ popsal plány novoměstský starosta Michal Šmarda.

Zákazníky bude společnost hledat mezi městskými organizacemi, potenciál do budoucna je ale i v mnoha tamních ubytovacích zařízeních či u veřejnosti.

S přípravami projektu město podle starosty začalo na základě konzultací s ministerstvem práce a sociálních věcí, které vznik pracovních míst pro handicapované podporuje. Projekt PeruTě je proto již nachystaný a nyní na radnici čekají na vypsání vhodného dotačního programu.

„Nezáleží to samozřejmě jen na nás, ale máme informace o tom, že dotace pro tyto projekty budou pokračovat. Pokud to vyjde, rádi bychom provoz zahájili už v příštím roce,“ uvedl starosta s tím, že investiční část podniku vyjde řádově na jednotky milionů korun.

Zařízení si na sebe vydělá

Během fungování společnosti se pak předpokládá, že nebude třeba nic dofinancovávat a prádelna si na sebe vydělá. Zařízení by mohlo dle radnice sídlit například u Městských lázní či v areálu jiného objektu v majetku města.

„Někdo možná namítne, proč vstupujeme do tohoto typu podnikání, když takové služby poskytují i soukromé firmy - a některé také zaměstnávají handicapované. Jejich působení ve městě se nebráníme. Ale jejich přístup bývá trochu jiný, než plánujeme my. Zatímco podnikatelé preferují schopné a výkonné pracovníky, u nás dáme naopak šanci lidem, kteří v běžných firmách nejsou schopni z různých důvodů pracovat,“ vysvětlil Šmarda.

Zaměstnance bude město hledat primárně mezi klienty svých příspěvkových organizací či „neziskovek“ působících v Novém Městě a okolí. Jde třeba o klienty Novoměstských sociálních služeb, pod něž spadá mimo jiné Denní stacionář Zdislava, nebo o lidi využívající sociální rehabilitaci, službu, již poskytuje obecně prospěšná společnost Portimo.

Podle starosty Šmardy by mohlo celkem jít o zhruba dvě desítky míst. Přesnější čísla lze jen odhadovat. Záleží na tom, kolik lidí bude v době, kdy firma zahájí provoz, schopno a ochotno nastoupit.

Budovat pracovní návyky pomohou asistenti

„V případě těchto klientů také nepředpokládáme, že by chodili do práce každý den na běžných osm hodin. Někteří třeba budou docházet jen na pár dní v týdnu, jiní zase pravidelně na dvě hodinky denně. Právě v tom je často jejich znevýhodnění na trhu práce - dokážou se zapojit do procesu jen na omezenou dobu,“ vysvětlila Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb.

Podle jejích slov tak bude hodně záležet i na schopnostech manažera společnosti, jak se mu povede poskládat nosné úvazky a doplnit je těmi zkrácenými pro znevýhodněné zaměstnance.

Řada pracovníků u sebe bude pravděpodobně mít i svého asistenta, sociálního pracovníka, který jim pomůže s budováním pracovních návyků. Právě vznik pracovních návyků je jedním z hlavních přínosů pro handicapované, dalšími jsou pak i určitý výdělek a v neposlední řadě rovněž pocit užitečnosti.

„Jsou to často lidé jen s drobným omezením, již na invalidní důchod nedosáhnou, nebo jen na některý z jeho nižších stupňů. A vhodná práce pro ně bohužel není k sehnání,“ dodala Janů.