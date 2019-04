Vedení Jihlavy zastavilo projekt komunitního domu a naštvalo postižené

Ještě před rokem někdejší náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD) věřil, že se letos na jaře začne stavět nová třípatrová budova komunitního centra sociálních služeb, kde budou mít své kanceláře a klubovny organizace sdružující lidi s různým zdravotním a tělesným handicapem. Teď je vše jinak.

Nové vedení jihlavského magistrátu projekt na výstavbu centra pozastavilo, mimo jiné i kvůli tomu, že nebyl dostatečně připravený.

Radní pro oblast školství, kultury a sociálních věcí Daniel Škarka (Fórum) to před čtrnácti dny na revizním setkání sdělil členům organizací, které se o místo v budově ucházely.



„Z rozhodnutí vedení města jsme nešťastní a musím říct, že i naštvaní. Neuznáváme ho, protože se domníváme, že projekt byl dobře připraven a mohl se letos dotáhnout do konce,“ řekl ředitel Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina Miroslav Němec, který se na projektu podílel.

Zájem o využívání nových prostor mělo přibližně dvacet organizací. Patří mezi ně například Bílý kruh bezpečí, Svaz neslyšících, Liga vozíčkářů nebo také Tyflo Centrum Jihlava, zajišťující poradenství a servis pro nevidomé a slabozraké.

Většina z nich působí podle Němce v nevyhovujících, mnohdy i nedůstojných podmínkách, kde často chybí bezbariérový přístup. „Pro mnoho z nich by bylo nové místo vysvobozením,“ poznamenal Němec.



Špatná je lokalita, její dostupnost, nebyl vytvořen rozpočet

Podle Daniela Škarky však měl projekt celou řadu nedostatků. To, co předchozí vedení radnice vnímalo jako pozitivum, tedy umístění centra v lokalitě budoucího domova pro seniory, nemocnice, domovů s pečovatelskou službou, současné vedení města zpochybňuje.

„Nejsou analyzována negativa a pozitiva tohoto umístění. V této lokalitě nám vzniká klastr zdravotně sociálních služeb. Problém je i s dostupností. Není tam zastávka MHD a doprava je možná pouze autem,“ vypočítal Škarka negativa.

Problematické je podle něj i to, že chybí dokument, který by mapoval současný provoz jednotlivých organizací a jejich potřeby. Projekt podle Škarky neřeší také využití venkovních prostor a sporné je i využívání sdílených kanceláří. Výhrady měl i ke stavebním dispozicím.

Zásadní nedostatek vidí radní především v tom, že nebyl vytvořen předpokládaný rozpočet provozu celého domu. „Není jasné, kdo by byl správcem domu, v jaké výši by spolky platily nájem, zda by to byly stejné částky, či nerovnoměrně rozložené,“ dodal.

Radní neslyší naše argumenty, říká zastánce projektu

Miroslav Němec však tvrdí, že většinu výhrad, které radní Daniel Škarka měl, se podařilo organizacím vyvrátit na společném setkání, které bylo velmi bouřlivé.

„Naše připomínky nevzal vůbec v potaz. Dopředu měl připravený závěr, a to ten, že bude projekt pozastaven. Jeden z jeho návrhů dokonce byl, aby si spolky takový dům postavily samy,“ podivil se.

Podle exprimátora a opozičního zastupitele Rudolfa Chloupka (ČSSD) bude komunitní centrum sociálních služeb potřebné čím dál víc. „Populace stárne a zdravotně postižených občanů přibývá. Ale priority současného vedení radnice jsou asi někde jinde,“ posteskl si.

Radní Škarka by chtěl všechny otazníky ohledně komunitního centra sociálních služeb vyřešit do konce tohoto roku. „Následně bychom vyhodnotili, zda je současná studie dostatečná, a případně bychom zadali studii novou,“ dodal radní.



Souběžně s tím má však radnice i jiné řešení.

„Víme, že některé spolky jsou v nevyhovujících prostorách. Proto jsme začali hledat budovy v majetku města, do kterých by se po jistých stavebních úpravách mohly organizace přestěhovat. Mohly by to být takové mini komunitní domy v různých částech Jihlavy,“ nastínil další možnost řešení této problematiky s tím, že radnice už jeden takový dům vytipovaný má.

Pokud by se tento model osvědčil, mohlo by to dokonce být řešení stálé. „Mám dokonce předpoklad, že by to bylo levnější než výstavba nového komunitního centra,“ poznamenal Škarka.