Odložení jsme si nechtěli připustit, říká pořadatel Mahlerova festivalu

Organizaci jubilejního 20. ročníku festivalu, který začíná tento týden ve čtvrtek, pořadatelé nevzdali, byť se festival kvůli online přenosům či nutnosti dodržovat opatření značně prodražuje.

„Myslím si, že se nám osvědčilo rychle reagovat na měnící se situaci a jít do přípravy s vědomím nutného rizika, že veškerá vynaložená energie se propadne vniveč. A nebát se,“ říká ředitel festivalu Jiří Štilec.

Přemýšleli jste o tom, že by se tento ročník festivalu neuskutečnil? Nebo že byste ho o rok odložili?

Rozhodně ne, pro nás je důležitá kontinuita a pravidelnost, odkládání celého ročníku je podle mého soudu velmi nebezpečná záležitost, nechtěli jsme tuto variantu ani teoreticky připustit.

Nevzal vám uplynulý covidový rok chuť do práce?

Vůbec ne! Stále máme se svými kolegyněmi a kolegy vizi, která je silnější a silnější - vytvořit z Jihlavy významné mezinárodní festivalové centrum. Potřebujeme ještě dalších dvacet až třicet let a na padesátém ročníku už bude festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2051 jedním z důležitých a prestižních festivalů v Evropě.

Pokud jde o organizaci přehlídky, kolik variant bylo v zásobě?

Těch variant bylo mnoho, od možnosti „normálního“ koncertu přes redukovanou návštěvnost až k záznamu pro YouTube, Facebook, rozhlas, televizi nebo k přímým přenosům pro zmiňovaná média.

Je finančně náročnější pořádat festival v online formě? A daří se vám shánět sponzory?

Samozřejmě, že kvalitní online přenos je nesmírně nákladná záležitost a „prodražuje“ každý koncert a celý festival. A navíc ještě ty velké projekty, za které jsme loni museli samozřejmě vracet nevyužité finanční prostředky, letos opět významně zatíží finanční stránku festivalu, protože peníze navíc na ně nedostaneme. Máme velkou radost, že naši sponzoři nás podpořili i v těchto těžkých chvílích, a všem děkujeme!

Úvodní koncert ve čtvrtek obstará ostravská Janáčkova filharmonie. Jak se připravuje vystoupení filharmoniků? Budou muset mít PCR testy, rozestupy? Co vše musíte organizovat navíc?

Musíme respektovat řadu vládních, vnitropodnikových a odborových nařízení a zvyklostí, které jsou často v kontradikci, a věřit, že situace nakonec bude taková, jakou předpokládáme. Psal jsem i ministru zdravotnictví, aby nám umožnil udělat to, co dělá na zahajovacím koncertu festival Pražské jaro, totiž za přesně definovaných hygienických opatření umožnit vstup divákům.

A na ministerstvu jste uspěl?

V době našeho rozhovoru mám jen potvrzení, že můj dopis panu ministrovi došel…

Co vše tedy filharmonici podstoupí?

Všichni hráči orchestru budou dvakrát testováni. Jednou během zkoušek v Ostravě, podruhé před odjezdem do Jihlavy. Budeme mít pro přepravu autobusy navíc, aby nikdo neseděl vedle sebe. Budou také rozestupy podle připravovaného plánu - abychom je mohli dodržet, musel se měnit na poslední chvíli sál, budou roušky, možná i plexi zástěny. Musíme mít velkou obrazovku před sálem, v případě, že nakonec nebudeme moci návštěvníky pustit dovnitř, musíme zajistit záznam a online přenos. Ve svém výsledku ohromné, až neuvěřitelné zdražení celého zahajovacího koncertu. Přesto trváme na onom haškovském „koncert bude, víc vám neřeknu…“

Jiří Štilec Muzikolog, pedagog a producent. Vystudoval muzikologii a historii na FF UK v Praze, kde na katedře muzikologie působil pedagogicky.

Později pracoval v Českém rozhlase, v Supraphonu a v roce 1998 založil se svými kolegy producentské centrum ArcoDiva management, kde se věnuje nahrávání, vydávání CD a agentáži.

Na pražské HAMU vede katedru produkce a připravuje budoucí manažery.

Od roku 1996 se věnuje aktivitám spojeným s obnovou rodného domu Gustava Mahlera v Kališti a od roku 2002 organizuje festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava.

Jak to bude s případnými návštěvníky?

Věříme, že dojde k slibovanému uvolnění, v tom případě by kapacita sálu umožnila návštěvnost bez problémů (rozhovor vznikal ještě před oznámením dalšího postupu rozvolňování, diváci budou mít povolen vstup na vnitřní kulturní akce nejdříve od 24. května, zahajovací koncert festivalu se tudíž uskuteční bez nich - pozn. red.). Asi bude nutné potvrzení o testu, očkování či prodělané nemoci, možná zajistíme i testování na místě, roušky, případné rozestupy podle vládních nařízení. Na návštěvníky se ale těšíme nejvíce, chtěli bychom jim vyjít maximálně vstříc a hlavně bychom chtěli, aby se nebáli přijít. Bez návštěvníků je to vždy smutné a festival připravujeme a organizujeme hlavně pro ně.

Budou zpoplatněny online přenosy nebo záznamy?

Nebudou. Usilujeme o to, aby se festival a hudba dostaly ke všem zájemcům bez problémů.

Jaká je komunikace s umělci? Cítíte v nich chuť hrát, nebo spíše skepsi?

Profesionální umělci potřebují vystupovat, hrát a zpívat, je to jejich povolání a zdroj obživy a navíc většina z nich má svoji profesi moc ráda. V komunikaci s nimi je cítit snaha obnovit normální koncertní provoz i jistá obava, jak bude vypadat kultura po pandemii.

V programu tentokrát nejsou zahraniční umělci. I to je důsledek epidemie?

Ano, bohužel, nechtěli jsme vystavovat zahraniční umělce a soubory riziku, že nakonec vše odpadne, a navíc nám většinou sami napsali, že raději počkají, až bude situace normální.