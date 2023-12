Před 75 lety začaly jezdit v Jihlavě trolejbusy. K výročí vznikne e-shop

První trolejbusová trať cestující novými trasami nepovozila. Pouze kopírovala původní tramvaj a spojovala centrum města s nádražím. Nové linky a vozy začaly přibývat až v padesátých a první polovině šedesátých let. Tratě se rozšířily na okraje Jihlavy a původní československo-francouzské trolejbusy Vetra-ČKD doplnily výrobky ze škodovky. Mimochodem legendární typ Škoda 9Tr zde provozovali nejdéle v Česku, až do roku 1997.

Po prvotním rozmachu trolejbusů nastal útlum tohoto typu dopravy, způsobený levnou naftou i s tím souvisejícím prosazováním autobusů v Československu. Další nová trať se proto v Jihlavě otevřela až v roce 1973, kdy už bylo jasné, že jihlavské trolejbusy přežijí.

Nový úsek trolejbusového vedení přibyl ještě koncem osmdesátých let, další plány ale na dlouho odložil pád komunistického režimu. Od roku 2000 se nicméně trolejbusová síť, která tvoří páteř jihlavské městské hromadné dopravy, rozšířila až do Horního Kosova. Naposled byla trolejbusová dráha prodloužená vloni, a to o 5,7 kilometru do části Bedřichov a dál do průmyslové zóny.

Cestujícím na šesti denních a jedné noční lince, které jsou v Jihlavě jako v jediném českém městě označeny písmeny, dnes slouží čtyřicet trolejbusů. V současné době jezdí po síti dlouhé 39 kilometrů.

Spuštění e-shopu byl slib primátorovi

A co nového se v městském dopravním podniku chystá? Už v průběhu ledna by se měli dočkat cestující spuštění e-shopu, který umožní správu jihlavské dopravní karty. „Slíbil jsem panu primátorovi, že v lednu ho uvedeme do provozu,“ potvrdil Radim Rovner, šéf dopravního podniku.

O vytvoření internetového obchodu se hovoří už dlouhé roky. Spuštěn měl být dokonce v roce 2022, ale technické problémy zahájení provozu oddálily. „Pro dodavatelskou firmu se ukázalo jako poměrně složité propojit odbavovací a účetní systém dopravního podniku se současnými moderními bankovními systémy,“ vysvětlovalo vedení podniku na jaře letošního roku. To si vyžádalo změny softwaru odbavovacího systému.

Teď by měly být veškeré problémy zažehnané. Z internetového obchodu bude možné obsluhovat Jihlavskou kartu, nabíjet elektronickou peněženku, platit předplatitelské kupony i kontrolovat útraty za jednotlivé jízdy. „Lidé si budou moci nastavit upozorňovací e-mail, kterým se dozví o konci platnosti časového kuponu či karty. Vytvořit bude možné i takzvaný rodinný účet, kdy rodiče budou moci spravovat například karty svých dětí,“ popsal Rovner.

Dosud mohli lidé svou kartu spravovat buď v kamenném předprodeji jízdenek, nebo v několika dobíjecích automatech. Často si ale stěžovali na jejich poruchovost.

V loňském roce podle zveřejněné výroční zprávy trolejbusy v Jihlavě ujely přes 1,1 milionu kilometrů a autobusy 1,67 milionu kilometrů. MHD využilo v součtu okolo 15,8 milionu lidí.