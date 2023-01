Jihlavu čeká další revoluce v MHD, linky se mění kvůli novým trolejím

Změny a nové linky v jihlavské MHD Trolejbusová linka G : Horní Kosov – Rantířovská – Žižkova – Masarykovo náměstí – Chlumova – Královský Vršek – Na Růžku (po ulici Sokolovská a Pávovská) – Bosch Diesel – Jipocar – Červený Kříž – Antonínův Důl a zpět

: Horní Kosov – Rantířovská – Žižkova – Masarykovo náměstí – Chlumova – Královský Vršek – Na Růžku (po ulici Sokolovská a Pávovská) – Bosch Diesel – Jipocar – Červený Kříž – Antonínův Důl a zpět Trolejbusová linka H : Bosch Diesel – Zadní Bedřichov – 5. května – Na Růžku – Královský Vršek – Chlumova – Dům kultury – Poliklinika – Žižkova – Seifertova – Chlumova a dál po Sokolovské a Pávovské ulici zpět k firmě Bosch

: Bosch Diesel – Zadní Bedřichov – 5. května – Na Růžku – Královský Vršek – Chlumova – Dům kultury – Poliklinika – Žižkova – Seifertova – Chlumova a dál po Sokolovské a Pávovské ulici zpět k firmě Bosch Autobusová linka č. 2 : Velký Beranov – Malý Beranov – Helenín – Masarykovo náměstí – Chlumova – Královský Vršek – Na Růžku – Smrčenská – Krematorium – Zborná a zpět. 3x do týdne nebudou některé spoje končit ve Zborné, ale zajedou až do obce Smrčná. Některé spoje nebudou zajíždět až do Zborné, ale skončí na zastávce Smrčenská.

: Velký Beranov – Malý Beranov – Helenín – Masarykovo náměstí – Chlumova – Královský Vršek – Na Růžku – Smrčenská – Krematorium – Zborná a zpět. 3x do týdne nebudou některé spoje končit ve Zborné, ale zajedou až do obce Smrčná. Některé spoje nebudou zajíždět až do Zborné, ale skončí na zastávce Smrčenská. Autobusová linka 12: Bude výrazně zredukovaná, ale povede po své celé původní trase a zajíždět bude i do Štok. Vypravovaná bude v době začátků a konců směn v průmyslové zóně Pávov. Bude to kolem osmi spojů za den.

Bude výrazně zredukovaná, ale povede po své celé původní trase a zajíždět bude i do Štok. Vypravovaná bude v době začátků a konců směn v průmyslové zóně Pávov. Bude to kolem osmi spojů za den. Autobusová linka 4: Linka, která obsluhuje Heroltice, Moravské Kovárny a průmyslovou zónu v Hruškových Dvorech, bude prodloužena a končit už nebude na Masarykově náměstí, ale na konečné V Ráji a obslouží tak Znojemskou ulici. Zdroj: magistrát Jihlava