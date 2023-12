Svítí, hraje a voní vanilkou. Vánoční trolejbus v Jihlavě vozí i plyšové medvědy

Mohla by to být adventní hádanka. Jezdí to, svítí to, hraje to vánoční melodie a voní po vanilce a cukroví. Co je to? Přece vánoční trolejbus, který začal jezdit v Jihlavě. Do konce prvního lednového týdne mají lidé možnost svézt se jím na standardních linkách městské hromadné dopravy za běžné jízdné.