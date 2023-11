MHD v Jihlavě pro žáky i seniory zlevní, propojí se s dopravním systémem

Změna ceníku souvisí především s integrací s VDV a se sjednocením podmínek úhrady jízdného. Podle radního Davida Bekeho (ODS) ale úprava ceníku směřuje také k podpoře mladých rodin a dětí. „Chceme také podnítit větší mobilitu dětí do škol. Mama taxi, která každé ráno najíždějí ke školám a školkám, je velký problém,“ řekl s tím, že úprava cen může přispět k tomu, aby více lidí jezdilo MHD.

Další zastupitel Vojtěch Prchal (ODS) ocenil, že pomoc je adresná. „Směřuje seniorům a studentům, kteří mají sníženou ekonomickou aktivitu,“ dodal.

Návrh na úpravu tarifu uvítali i opoziční zastupitelé. Zástupce SPD Petr Paul ale nezapomněl připomenout, že o změnu ceníku MHD usiloval neúspěšně už druhé volební období. Naposledy návrh předkládal na zářijovém zastupitelstvu.

A jak konkrétně se ceník MHD změní? Za polovinu budou od ledna papírové jízdenky pro žáky a studenty. Pro školáky do patnácti let klesne cena ročního časového kuponu ze 730 na 365 korun. Studenti od patnácti do osmnácti let zaplatí za roční kupon 730 korun, zatímco nyní platili 1 995 korun.

Podstatná změna nastane u seniorů. Lidé nad 75 let budou moci jezdit MHD zdarma. Nebudou si muset vyřizovat ani takzvanou Jihlavskou kartu. K prokázání věku při případné kontrole jim bude stačit občanský průkaz. Nyní platí lidé od 65 let za roční jízdenku MHD 365 korun.

V krajské VDV jezdí senioři zdarma od 65 let

Opozičního zastupitele Vojtěcha Šoulu (STAN) zajímal způsob sladění v případě propojení s VDV, když v krajské dopravě mají jízdné zdarma už lidé nad 65 let.

„Záleží na nás, jakou cenovou politiku si zvolíme. Od 65 do 75 let jsou lidé ještě většinou aktivní, mnozí i pracují. Částka 365 korun za rok je podle nás únosná. Nad 75 let by měli jezdit zdarma všichni. I ti, kteří do Jihlavy přijedou,“ odpověděl primátor Petr Ryška (ODS).

A jak to přesně bude s propojením MHD, vlaků i autobusů, které objednává kraj? „Ladíme technické detaily. Trochu nás tlačí termíny, ale od prvního ledna to chceme spustit,“ uvedl zastupitel Petr Piáček (KDU-ČSL).

Upozornil, že půjde zatím o částečnou integraci. „Plnou bychom si představovali jinak. Nevýhodou je, že zatím nebude možné využívat elektronickou peněženku Jihlavské karty,“ dodal.

Podle šéfa jihlavského dopravního podniku Radima Rovnera přinese propojení zahuštění obslužnosti okrajových částí města.

Na jednu jízdenku tak bude možné jet například krajským autobusem z Brtnice do jihlavské lokality Slunce a dále pokračovat městským trolejbusem třeba až k Domu zdraví. Na jihlavskou jízdenku pro MHD se zase bude moci jezdit nejenom městskými trolejbusy a autobusy, ale také krajskými autobusy a vlaky po městě, do příměstských částí i do některých okolních obcí.

