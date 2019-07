Na tři týdny se zavírá vytížená spojnice Jihlavy a Žďáru, čeká ji oprava

„Jezdím po této silnici do zaměstnání téměř každý den a občas mám pocit, že ani nejedu po silnici druhé třídy, ale spíš po tankodromu. Díry jsou tam na několikrát zalepované a vytvářejí koberec plný nejrůznějších hrbolů a výmolů, o drolící se krajnici ani nemluvím,“ nechal se slyšet Jaroslav Sobotka ze Žďáru nad Sázavou.

„Nejhorší je to těsně před Stájí, když se jede od Žďáru směrem na Jihlavu. Jeden extra poničený úsek se tam nachází v místě, kdy se zrovna vjede do lesa, takže kdo to tam nezná, okamžitě do toho vlítne a nestačí se pak divit,“ dodává žďárský řidič.

Kraj Vysočina, který je vlastníkem silnice, naplánoval sérii oprav. Práce se dotknou i právě tohoto kritizovaného úseku. První etapa rekonstrukce vozovky má odstartovat již dnes.

„Budou se opravovat celkem čtyři souvislé úseky. Tři jsou mezi Zhoří a křižovatkou u Stáje, jeden pak mezi Stájí a hranicí jihlavského okresu,“ informovala Jitka Svatošová, mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Dodává, že celková plocha rekonstruovaných úseků činí přibližně 10 600 metrů čtverečních.

Obnova s sebou však nepřinese jenom nový povrch, ale také nezbytné uzavírky a objížďky.

„Silnice se bude opravovat za úplné uzavírky ve dvou etapách. První etapa, která zahrnuje tři úseky mezi Zhoří a křižovatkou u Stáje, začne 31. července a potrvá do 13. srpna, čtvrtý úsek mezi Stájí a hranicí okresu Jihlava pak bude uzavřen od 14. srpna do 21. srpna,“ přiblížila Jitka Svatošová.

Objízdná trasa povede motoristy přes Polnou. „Nadšená z toho samozřejmě nejsem. Cesta z Jihlavy přes Polnou by mi až tak nevadila, horší ale je, že stále ještě opravují silnici v Sázavě těsně u Žďáru a člověk to pak musí objíždět přes jiné, menší obce. Ale hlavně, aby se to vše co nejrychleji opravilo a byl zase chvíli klid,“ konstatovala řidička Hana Marečková ze Žďáru nad Sázavou.

Kraj se na spojnici Jihlavy a Žďáru vysloveně zaměřil

Na spojnici mezi krajským městem a Žďárem však nejsou uvedené plánované opravy u Stáje a Zhoře jedinými, které na tomto tahu probíhají. I nadále pokračuje například budování obchvatu Nového Veselí nebo Velkého Beranova. A obzvláště u Beranova těsně před Jihlavou musejí šoféři v dopravní špičce čekat v dlouhých kolonách před semafory. Mnozí z nich tedy volí i tak trasu přes Polnou.

Stavby zmiňovaných obchvatů jsou součástí postupně modernizovaného silničního tahu mezi krajským městem Vysočiny a Žďárem nad Sázavou.

„Kraj Vysočina na této spojnici v minulých letech provedl již dvě významné investiční akce, a to obchvaty Bohdalova a Jamného, na které úspěšně čerpal finanční prostředky z fondů Evropské unie. A s podporou evropské dotace byla zahájena i výstavba obchvatu Velkého Beranova,“ informoval Radek Žižka z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.