Kůrovec už dopadá i na silnice, cesty ničí příliš těžká auta s dřevem

Když se starosta Okříšek na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý projde tamní ulicí Za Tratí, může jen sčítat, kde zase přibyla nějaká díra nebo výtluk. Tato místní komunikace totiž v posledních měsících výrazně trpí zvýšeným provozem těžkých nákladních aut. Jezdí po ní vozidla, která ve velkém vyvážejí z lesů vykácené stromy napadené kůrovcem.



„Je pravda, že ani předtím nebyla tato silnice v nejlepším stavu, ale nyní dostává opravdu velké kapky. Zátěž je enormní a silnice se už začíná na více místech rozpadat,“ popisuje stav Ryšavý.

Obdobnou situaci museli před časem řešit i v sousedních Přibyslavicích, kdy se za železničním přejezdem utrhla celá vozovka. Obec proto umístila do krizového místa výstražné dopravní značení, dokud se cesta alespoň provizorně nespraví.

„Značení tam zůstalo ani ne 24 hodin, než ho smetl náklaďák se dřevem,“ popisuje starostka Přibyslavic Ivana Uhrová.

S firmou, jejíž stroje škodu způsobily, se prý ale dohodla a škoda byla uhrazená.

Zátěž na silnicích potrvá podle odhadů až do příštího roku

Ovšem větší škody na silnicích, po nichž jezdí naložené náklaďáky různých firem, zatím zůstávají na bedrech jednotlivých samospráv. Ty momentálně sahají spíše k rychlým opravám, aby zalátaly ty nejhorší díry.

Například v Okříškách si jednotlivá poškozená místa prošli a počítají, že nejnutnější opravy zvládnou zhruba do sta tisíc korun. „Bude to však pouze provizorium. Nevím, jak dlouho vydrží,“ upozorňuje Ryšavý.

Do kompletních oprav se však zatím pouštět nechce. Zvýšený provoz těžkých náklaďáků totiž v nejbližší době neustane. Starosta odhaduje, že potrvá celý letošní rok a možná i v roce příštím.

„Až to skončí, bude potřeba celou silnici zrekonstruovat. A nebude to úplně levné. Mám proto obavu, že nám to tak zůstane delší dobu, pokud nám někdo nepomůže. Třeba ministerstvo, když pomáhá majitelům lesů, mohlo by pomoct i obcím,“ zamýšlí se Ryšavý.

Kraj škody vyčíslí, budou se pohybovat ve stovkách milionů

Situace v Okříškách není na Vysočině ojedinělá. Pracovníci Krajské správy a údržby silnic (KSÚSV) momentálně mapují stav silnic v regionu a hlásí: je to horší, než bývalo v předešlých letech. A spojitost vidí právě se zvýšeným provozem strojů, které se podílejí na těžbě a odvozu vytěženého dřeva.

„Do konce roku chceme vyčíslit, kolik nás budou stát opravy silnic se zvýšeným provozem kvůli lesům. Každopádně se ale musíme bavit ve stovkách milionů korun. Konkrétnější číslo ovšem momentálně říct nejde,“ pronesl Libor Joukl, náměstek ředitele KSÚSV.

Nejhorší situace je na Třebíčsku, které kůrovcová kalamita postihla nejvíc. Problémy však hlásí všechny okresy v regionu.

Podle Joukla nebude v silách zřizovatele správy silnic, kterým je Kraj Vysočina, aby zvýšenou částku byl schopný pokrýt ze svých prostředků. Stejně jako Ryšavý si myslí, že by se na sanaci povrchů silnic měl podílet stát. „Bude se to muset řešit na národní úrovni,“ říká Joukl.

Ministerstva připravují dotační titul na poškozené cesty

Podle mluvčí vlády Jany Adamcové zatím dorazil pouze apel od hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka. „Odkázali jsme ho v tomto případě na ministerstvo zemědělství,“ sdělila.

To na základě zkušeností z krajů tvrdí, že k poškození dochází především na místních komunikacích.

„Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj proto připravujeme dotační titul na rekonstrukce cest tam, kde kůrovcová kalamita odeznívá. Program by měl být připraven ještě letos,“ zmínil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.



„O dotaci budou moci žádat obce, které jsou nejčastějším vlastníkem místních komunikací. Co se týká silnic nižších i vyšších tříd, jejich správci mohou financovat opravy mimo jiné z výnosu silniční daně, kterou hradí i podnikatelé provozující soupravy pro odvoz dříví,“ vylíčil Bílý.

