Horácké divadlo uvede Šakalí léta. Je to víc než muzikál, tvrdí autoři

Dramatizace Miroslava Hanuše vychází ze stejnojmenného filmového muzikálu. Ten v roce 1993 režíroval Jan Hřebejk podle scénáře Petra Jarchovského - na námět povídky Petra Šabacha.

Film na začátku 90. let působil jako zjevení. Přispěly k tomu nejen herecké výkony, ale i hudba Ivana Hlase. Mnohé z hitů zlidověly - například písně Jednou mi fotr povídá nebo Na kolena.

Proto nebylo divu, že byl film v roce 1993 při udílení prvních českých filmových cen Český lev oceněn hned čtyřmi soškami (nejlepší film, nejlepší režie, mužský herecký výkon v hlavní roli pro Josefa Abrháma a nejlepší hudba), a stal se tak nejoceňovanějším filmem roku.

A později se objevila i divadelní adaptace. Na scéně Horáckého divadla se tedy začne odehrávat příběh z konce 50. let o partě teenagerů, kteří na plácku pod rudou hvězdou dejvického hotelu International hledají poklady v podobě obalů od amerických žvýkaček, prázdné plechovky od limonád, lahve od dovozového alkoholu a to, co najdou, brání proti partě vetřelců.

Instruktážní muzikál pro ty, co zapomněli, a pro ty, co už nevědí

Poklidnou atmosféru čtvrti, kde jsou takřka na každém rohu ubytovaní vrchní představitelé armády a všemožní prorežimní aparátčíci, rozbouří příchod tajemného Bejbyho, jenž na první pohled upoutá výstředním oblečením, ale i tím, že je vášnivým vyznavačem rokenrolu.

Bejby svým nečekaným příchodem zasáhne do života číšnického pomocníka Edy Drábka, okrskáře Prokopa, jeho syna přezdívaného Kšanda a svým způsobem i do života barové zpěvačky Milady a jejího manžela, arogantního estébáka.

Horácké divadlo si tento titul nevybralo pro letošní sezonu, která má být oslavou československé státnosti, náhodou.

„Mě na tom titulu baví fakt, že se nejedná o bohapustou muzikálovou produkci, ale má i své zásadní téma. Boj za svobodu. Odráží se v něm nelehká 50. léta, komunismus a nesvoboda. Muzikál nahlíží na tuto etapu naší historie rebelskýma očima rokenrolových teenagerů. Je to zároveň příběh o nezkažených ideálech a o tom, že za etickomorální hodnoty má smysl bojovat, byť je to s kytarou v ruce,“ zdůraznil režisér představení Pavel Šimák.

Jak stojí v anotaci k divadelního muzikálu: „Je to instruktážní muzikál pro ty, co zapomněli, a pro ty, co už nevědí.“

Diváci na jevišti uvidí i profesionální rokenrolovou kapelu

„Bytostně cítím, že na některé věci nesmíme nikdy zapomenout, a proto také zásadně nevěřím na tlustou čáru za minulostí“, dodává Pavel Šimák k samotnému inscenačnímu záměru uvedení této hry.

Postavu Bejbyho ztvární v Horáckém divadle Jan Burda. V muzikálu vystoupí také Svetlana Hruškociová jako Alena Prokopová alias Bejbina, jejího otce si zahraje Jakub Škrdla a číšníka Edu ztvární Lukáš Matěj. Malého Kšandu si v alternacích zahrají hostující Samuel Barták a Jakub Klejzar.

Scénu vytvořil hostující Peter Janků a kostýmy Blanka Tesařová. O choreografii se postaral Pavel Strouhal, absolvent Státní taneční konzervatoře, který v roce 2004 získal teprve jako druhý choreograf na světě možnost vytvořit vlastní pojetí světového muzikálu Cats při jeho pražském uvedení.

Kořením celého představení bude živá profesionální rokenrolová kapela, kterou diváci uvidí společně s herci na jevišti. O hudební nastudování s živou kapelou se postaral korepetitor Martin Veselý, který vystudoval sbormistrovství chrámové hudby na pražské Univerzitě Karlově a řadu let byl sbormistrem opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci.