Horolezec Jaroš zažil v Africe nocleh na vulkánu i setkání s gorilami

Dvakrát během čtyř měsíců stanul na nejvyšším vrcholu Afriky novoměstský horolezec a cestovatel Radek Jaroš. Kromě toho, že si tak odškrtl ze seznamu sedmý vrchol, jímž zkompletoval Korunu světa (ta zahrnuje nejvyšší vrcholy všech kontinentů), zažil to, co během dvaceti let na himálajských expedicích neměl šanci vidět.