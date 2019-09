Za Korunou světa do Afriky. Kilimandžáro je přerostlý Říp, říká Jaroš

Pětapadesátiletý dobrodruh z Nového Města na Moravě odletěl v sobotu do rovníkové Afriky. Jeho hlavním cílem bude na konci září nejvyšší hora Tanzanie i celého kontinentu - slavné Kilimandžáro s výškou 5 895 metrů nad mořem. Leží jen tři stupně jižně od rovníku a horolezci při cestě na vrchol procházejí asi šesti klimatickými pásmy.

„Na Kilimandžáru je nebezpečná a zrádná jeho výška. Nebudeme se v tomto případě bavit o horolezectví, je to takový přerostlý Říp. Žádné skalní lezení. Z ledovce, co byl nahoře, už jsou jen zbytky,“ líčí Radek Jaroš.

Coby nejvyšší horu Afriky ji potřebuje do svého projektu Koruna světa. „Počítat se mi bude ta expedice, při které vylezu na kopec. Doufám, že to bude hned při té první. Předtím se budeme aklimatizovat na sousední čtyřtisícovce Mount Meru. Je to také sopka, i když s jiným klimatem a přírodou,“ nastínil Jaroš své plány.

Po aklimatizaci zamíří s komerční skupinou, které bude dělat průvodce, na nejvyšší horu Afriky.

Horolezec z Nového Města na Moravě je 16. člověkem na světě, který vylezl bez umělého kyslíku všechny osmitisícové vrcholy v Himálaji a Karákóramu. Teď může k takzvané Koruně Himálaje přidat další úspěch.

Které hory do Koruny započítat, se u různých horolezců liší

„Někde jsem četl, že pokud dokončím Korunu světa, budu teprve asi třetí na světě, který má obě ‚Koruny‘ vylezené bez kyslíku. Proč se nepochlubit, i když ne že by mi to něco výrazného přineslo,“ poznamenal s nadhledem Jaroš.

Dvoutýdenní výpravu zakončí na ostrově Zanzibar. Do Afriky se pak vrátí na přelomu roku. „Plánujeme turistiku ve Rwandě, Ugandě, Kongu a Tanzanii. To nejkrásnější z rovníkové Afriky a pohoří Ruwenzori,“ prozradil. Těší se na výlet za horskými gorilami nebo bivak na vrcholu činné sopky.

V příštích letech by se chtěl Radek Jaroš vydat i na Carstensz Pyramid neboli Puncak Jaya (4 884 metrů) v Oceánii. Existují totiž dvě varianty Koruny světa čili Seven Summits.



Američan Richard Bass vytvořil - a také jako první vylezl - Korunu světa s tím, že započítal nejvyšší horu pevninské Austrálie Mount Kosciuszko (2 228 m). Naopak Ital Reinhold Messner svoji misi rozšířil o Oceánii a australskou horu nahradil indonéským vrcholem Carstensz Pyramid.

„Spěchat nebudu, nejde mi o to zvládnout seznam co nejrychleji,“ poznamenal Jaroš před odletem do Afriky.

Horolezci také polemizují o tom, zda se má za nejvyšší horu Evropy počítat kavkazský Elbrus na hranicích s Asií, nebo Mt. Blanc v Savojských Alpách.

Trailer k filmu Cesta vzhůru o Radku Jarošovi a jeho výstupech: