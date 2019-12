Teplo na Vysočině od Nového roku zlevní, psi se naopak prodraží

V lednu se mnohé domácnosti musí připravit na cenový náraz. Výrazně zdraží voda, respektive vodné a stočné. Lidé si často připlatí o čtyři až šest procent více než ještě letos v prosinci.

V příštím roce však dojde od května k přeřazení vodného a stočného mezi položky, které jsou zdaňovány desetiprocentní sazbou DPH. Snížení DPH na vodné a stočné ze stávajících patnácti procent tak v některých oblastech vodu zlevní zase na letošní úroveň, někde zůstane dražší, jinde dokonce ještě zlevní. Minimálně první čtyři měsíce však lidé budou platit víc.

Do cen za vodu se promítají investice do vodohospodářské infrastruktury. Například Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) v letošním roce proinvestoval téměř 50 milionů korun. Cena vodného a stočného se v obcích, které jsou členy SVAK Jihlavsko od 1. ledna zvýší o 4,60 Kč za metr kubický, tedy na 99,45 Kč včetně DPH.

Poplatky a ceny na Vysočině od ledna 2020 Teplo Havlíčkův Brod 572,5 Kč/GJ

Jihlava 584 Kč/GJ

Pelhřimov (distributor informace nedodal)

Třebíč 478,50 Kč/GJ

Žďár nad Sázavou (primár 491,7 Kč/G a sekundár 539 Kč/GJ) Vodné a stočné* (*od ledna 2020 / od května 2020) Havlíčkobrod. 79,63 / 76,16 Kč/m3

Jihlavsko 99,73 / 95,13 Kč/m3

Pelhřimovsko 76,29 / 72,97 Kč/m3

Třebíčsko 100,86 / 96,7 Kč/m3

Žďársko 103,7 / 99,20 Kč/m3 Odpad (základní sazba za rok) Havlíčkův Brod 720 Kč

Jihlava 680 Kč

Pelhřimov 700 Kč

Třebíč 648 Kč

Žďár nad Sázavou 580 Kč Zdroj: jednotliví distributoři a radnice měst

„Pozitivní zprávou pro odběratele je určitě to, že po snížení sazby DPH to pro koncového zákazníka bude znamenat snížení ceny o 4,32 koruny na kubíku, tedy to bude 95,13 koruny včetně DPH za jeden metr kubický,“ říká předseda SVAK Jihlavsko, Roman Fabeš.

Nejdražší vodu budou mít z Vysočiny už tradičně obyvatelé Žďárska. Cena zde stoupne od 1. ledna o 4,5 procenta. Lidé tak nově budou včetně daně platit na metr kubický 103,7 Kč. Po snížení sazby DPH se suma vrátí na letošní částku 99,20 Kč.

Další oblastí Vysočiny, kde cena v lednu překročí 100 korun za metr krychlový, je Třebíč. Obce ve svazu Vodovody a kanalizace Třebíč musí počítat s částkou 100,86 Kč za metr kubický. Cena zde stoupne o 6,6 procenta. Po změně DPH budou domácnosti platit 96,47 koruny.

Naopak nejlevnější voda je na Pelhřimovsku. Přestože vodné a stočné se zvýší o 3,9 procenta, obyvatelé za metr kubický zaplatí 76,29 Kč. Po snížení DPH na 10 procent cena klesne na 72,97 koruny, což je o 50 haléřů méně než nyní.

Levnější bude od ledna cena tepla. Například třebíčská společnost TTS energo kalkuluje od 1. ledna cenu tepelné energie částkou 478,50 Kč/GJ včetně DPH. „Cena tepla pro konečného zákazníka díky snížení DPH z 15 na 10 procent v porovnání s rokem 2019 zlevňuje o 20 Kč/GJ,“ uvedl Richard Horký, ředitel třebíčské společnosti TTS energo.

Levněji bude třeba i v Havlíčkově Brodě. „Z důvodu nákupu fixní ceny zemního plynu na období let 2019 a 2020 se cena pro příští rok navýší o 1,7 procenta. Ale s ohledem na snížení DPH na 10 procent se cena konečnému zákazníkovi sníží o 3,3 procenta,“ uvedl ředitel společnosti Teplo HB Miroslav Sommer. Nově tedy zákazníci zaplatí 572,5 Kč/GJ.

Rovněž Jihlavské kotelny naplánovaly od ledna snížení sazby na 584 Kč/GJ. „Jednak je to důsledek nižších cen plynu na komoditní burze a také snížením sazby DPH,“ uvedl jednatel společnosti Jan Diviš.

Novorozenci nic, mladí polovinu

Velké novinky čekají obyvatele měst a obcí ohledně poplatků. Většina měst novelizovala své vyhlášky o místních poplatcích na základě novely zákona. Tato novela například nově zavádí poplatek z pobytu.

Po sedmi letech radnice v Havlíčkově Brodě upravila výše poplatků za svoz a uložení komunálního odpadu. Na poplatku nejvíce ušetří čtyřčlenné rodiny, naopak více zaplatí jednotlivci. Až dosud se v Brodě za odpad platila jednotná sazba 600 korun na osobu a rok. A to včetně těch nejmenších dětí i seniorů. Nový poplatek za odpad radnice nově sice stanovila na 720 korun na osobu a rok, zavedla však množství úlev. Od poplatku budou zcela oproštěni novorozenci do jednoho roku věku.

Poprvé se slev dočkají také děti. Za mládež od jednoho roku do 18 let se bude platit poloviční částka, tedy 360 korun.

Jen nepatrně vyšší bude poplatek pro seniory nad 70 let. „Ti budou mít ze 720 korun slevu 15 procent. Ročně tedy zaplatí jen o dvanáct korun víc než do teď,“ popsal starosta Jan Tecl (ODS). Nekulatá částka 612 korun byla stanovena, aby město nemuselo při slevě počítat s desetinami procenta.

Nejvíce si na poplatku za odpad připlatí ekonomicky aktivní jednotlivci. Těm se sazba oproti letošku zvýší o 120 korun. Na žádnou slevu přitom nárok mít nebudou. Naopak nejvíce ušetří rodina se dvěma dětmi. Místo letošních 2 400 korun ji bude svoz odpadu stát 2 160 korun za rok. „Důvodem zdražení je zvyšující se cena za ukládání odpadu na skládku. Ta se loni oproti roku 2017 zvedla o 98 korun na osobu. Další zvýšení se dá očekávat, neboť poplatky za skládkování neustále rostou,“ vysvětlil Tecl.

Poplatky za odpad od roku 2020 stoupnou i v některých dalších městech kraje. Jemnice na Třebíčsku změní od Nového roku tento poplatek z 500 na 600 korun na osobu, v Pelhřimově stoupne základní roční platba na obyvatele o 50 korun na 700 korun. V Polné na Jihlavsku budou příští rok lidé platit za odpad 520 korun místo dosavadních 474 korun.

Pravděpodobně nejdražší poplatek za svoz komunálního odpadu z celé Vysočiny budou mít lidé ve Velké Bíteši. Ti zaplatí 800 korun za rok. Cena se zde zvedla skokově o 200 korun na poplatníka za rok.

Mohli chtít víc, ale poskytli úlevu

V krajské Jihlavě zůstane roční sazba na 680 korunách na obyvatele. Jihlavané si ale mohou tuto částku snížit o 100 korun zapojením do programu na podporu třídění.

Nezměněná částka bude i ve Žďáru nad Sázavou. „Město se po zvážení všech pro a proti rozhodlo, že poplatek za komunální odpad pro obyvatele trvale bydlící ve Žďáře zůstane na částce 580 korun na osobu. Udělali jsme aktualizaci skutečných nákladů, zjistili jsme, že bychom mohli po lidech požadovat částku až 730 korun, ale rozhodli jsme se, že trvale přihlášeným poskytneme úlevu 150 korun,“ uvedla místostarostka Ludmila Řezníčková. S novým rokem neplánuje měnit poplatky za odvážení komunálního odpadu například radnice v Třebíči, kde je sazba 648 korun na osobu a rok.

Pozor by si měli dát také pejskaři. Některé radnice totiž od Nového roku zvýší poplatky za psy. Například ve Žďáru nad Sázavou majitelé psů v bytových domech zaplatí za prvního psa 1 200 korun, za každého dalšího 2 000. Přitom dosud to bylo 900 korun.