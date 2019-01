Humpolec skokově navýšil poplatek za odpad, stal se nejdražším v kraji

Nově nastaveným poplatkem za svoz komunálního odpadu překonal Humpolec i krajskou Jihlavu. Od začátku roku zde místní lidé místo 600 korun za rok platí 780 korun. Poplatek se v Humpolci zvýšil po čtyřech letech, poprvé od roku 2015.



Mezi lidmi ve městě toto rozhodnutí vyvolalo rozporuplné reakce. V diskusích na sociálních sítích se mezi sebou přou zastánci a odpůrci zmíněného zvýšení.

„Pokud se bavíme o navýšení platby za odpad, tak to doopravdy není víc než patnáct korun na osobu a měsíc,“ nevidí dopady změny příliš dramaticky František Čech

„Vše se zdražuje, čím dál větší nároky z různých stran - a pár korun ve finále je pak znát. Navíc čím víc se člověk snaží, ať třídit odpad, nebo šetřit energie, tak stejně to rok co rok zdraží,“ oponuje mu naopak Milan Voplakal.

Už v roce 2015 město svoz odpadu z poloviny dotovalo

„Ano, ve městě jsou občané, pro něž je to navýšení výrazné a těžce to nesou. Ale pak jsou zde lidé, kteří ho nepocítí. Tak to prostě je, v každém městě žijí různé skupiny lidí,“ uvědomuje si i humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner (KDU-ČSL).

Podle jeho slov však náklady na svoz a likvidaci odpadu každoročně rostly. Už při posledním zvyšovaní poplatku v roce 2015 prý doplácelo město na každého občana ze svého rozpočtu padesát korun.

Poplatek za svoz odpadu v největších sídlech kraje Jihlava (50 724 obyvatel) - 680 Kč

Třebíč (36 050) - 648 Kč Havlíčkův Brod (23 101) - 600 Kč Žďár nad Sázavou (20 994) - 580 Kč Pelhřimov (16 105) - 650 Kč Velké Meziříčí (11 536) - 500 Kč Humpolec (10 835) - 780 Kč Nové Město n. M. (10 063) - 480 Kč Pozn.: poplatek je za jednoho člověka na kalendářní rok

„Pokud by se k tomu tehdy přičetly ještě náklady za provoz kompostárny, částka by činila zhruba 1 200 korun. Zastupitelé tehdy rozhodli, že každý obyvatel města a jeho místních částí zaplatí 600 korun ročně. Zbytek byl hrazen z městského rozpočtu,“ vysvětloval místostarosta Brukner.

Podle zprávy, kterou město ke zvýšení poplatku vydalo, se celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v Humpolci v roce 2017 vyšplhaly na částku 9 120 874 korun. Přičemž v roce 2018 se kalkulace SOMPO (společnost, která má likvidaci odpadů v Humpolci na starost – pozn. red.) ještě navýšila o 36 korun na každého poplatníka.



V této sumě má být zahrnutý nákup a svoz odpadkových košů ve městě, pořizování a výměna popelnic, úklid kontejnerů i obsluha překladiště a další výdaje vynaložené například na výměnu kontejnerů, opravy, mytí nebo rozšíření sítě sběru.

Další peníze pak stojí zpracování tříděného odpadu a bioodpadu.

Zodpovědní ztratí motivaci, zní opačné názory i mezi lidovci

„I přes zvýšení poplatku bude město stále ze svého rozpočtu doplácet na sběr a zpracování tříděného odpadu a provoz kompostárny,“ upozornil místostarosta.

I přes tyto argumenty nenašel plnou podporu ani v rámci koalice, která po podzimních komunálních volbách vládne humpolecké radnici. Proti větší finanční zátěži pro občany hlasoval i radní Jan Mácha, který kandidoval stejně jako místostarosta Brukner za lidovce.

„Dotování odpadů je nejspravedlivější dotace, která se týká všech obyvatel Humpolce. Obávám se, že lidi, kteří se chovají zodpovědně, to přestane motivovat. A v konečném efektu se tak může stát, že se sice vybere víc peněz, ale odpady nás budou stejně stát ještě více,“ zdůvodnil svůj postoj Mácha.

Humpolci totiž v současné chvíli chybí motivační systém, jaký má zavedený například krajská Jihlava. Ta lidem, kteří třídí a splní určité podmínky, snižuje roční poplatek o 95 korun.