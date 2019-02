Dvouletý chlapec z babyboxu žije u pěstounů, ovšem chtějí ho i příbuzní

Zdravý chlapeček, kterému po nalezení v pelhřimovské nemocnici dali jméno Karel Spěváček, slaví právě dnes druhé narozeniny.

„Někde jsem sice slyšel, že měl u sebe rodný list, ale to je nesmysl. Měl v kapsičce bundičky pouze lístek, na kterém bylo napsáno datum, kdy se narodil,“ uvedl zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.

I k němu se nyní dostala informace, že o odloženého chlapce se začala zajímat původní rodina z Jihočeského kraje. „Ano, taky jsem to slyšel. Prý o něj projevili zájem dědeček a teta. Ale je to pouze zprostředkovaná informace,“ hlásil Hess.

K nějaké oficiální se nemá jak dostat. „Samozřejmě, že mě zajímá, co jsou odložené děti zač, jenže jakékoliv další kroky s nimi spojené, jsou už mimo mojí kompetenci. To je věc OSPODU (oddělení sociálně právní ochrany dětí, pozn. red.) a opatrovnického soudu,“ dodal.

V Česku je aktuálně 76 babyboxů, ovšem ani v jednom se nikdy předtím dítě, které už by chodilo a mluvilo, nenašlo.

„Ne, nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal. Každopádně já to nekritizuji. Je sice pravda, že po morální stránce je nezvyklé odložit dvouleté dítě, nicméně pořád platí, že se to dítě dostane z horších poměrů do lepších,“ myslí si Hess.

Chlapec je nyní u pěstounů

Konkrétně malý Karel je momentálně u pěstounů, kde si podle informací iDNES.cz rychle zvyká na nové prostředí.

„Nezlobte se, ale nic vám k tomu říct nemůžu, jsme vázáni mlčenlivostí. Omlouvám se, ale nebudu se k tomu vyjadřovat,“ odmítla cokoliv v souvislosti s nalezencem komentovat vedoucí odboru pelhřimovského OSPOD Jana Sládková.

Důvodem, proč se rodiče rozhodli chlapce do pelhřimovského babyboxu odložit, byl údajně konflikt v rodině a pak také sociální důvody. Podle všeho však o svém záměru ani matka, ani otec dítěte dalším členům rodiny neřekli.

Každopádně pokud se nyní ukáže, že by se zmiňovaný dědeček či teta dokázali o dítě postarat, půjde zřejmě chlapec k nim.

„Orgán sociálně právní ochrany dětí a soud dávají přednost zájemcům z biologické rodiny, aby se dítě dostalo zpátky do svého sociálního prostředí,“ uvedla pro TV Nova vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina Věra Švarcová.

Schránky se zmenšovat nebudou

Poté, co se ukázalo, že odloženému chlapci v babyboxu jsou bezmála dva roky, vyvstala otázka, zda by se neměly schránky upravit tak, aby už do nich podobně odrostlé děti nebylo možné umístit.

„Ne, proboha jen to ne,“ zděsil se Hess. „Snad si někdo nemyslí, že budu zmenšovat babyboxy, aby se tam vešly jenom maličké děti. Tenhle dvouletý Karel Spěváček v něm sice byl trochu natěsno, ale vešel se,“ argumentoval.

V tuto chvíli pořád není jisté, zda malému hochovi jméno Karel Spěváček skutečně zůstane. Má totiž i svoji původní identitu. A řízení o té nové bylo prozatím pozastaveno.