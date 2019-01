Chlapci z babyboxu už budou dva roky, rodiče se na odložení domluvili

Že se jedná o dosud nejstarší z celkem 181 dětí, jejichž život začal v babyboxu, zjistili lékaři z lístečku, který měl chlapec u sebe.

Původně se domnívali, že mu je kolem jednoho a čtvrt roku. „V polovině února mu budou dva roky,“ potvrdil Hess.



Podle něho by rodiče chlapce, jemuž dali v nemocnici jméno Karel Spěváček, měli žít v Jihočeském kraji. A to dokonce v jednom z měst, kde už babybox je. „Do Pelhřimova odjeli snad proto, aby to nebylo tak okaté,“ poznamenal „Babydědek Lou“.

Jak dodal, důvodem k odložení dítěte měly údajně být konflikt v rodině a sociální důvody.

„Na takovém postupu se rodiče společně domluvili,“ řekl Ludvík Hess. „Dítě v rodině nechtěli. Je to zvláštní případ, ale je to pořád lepší, než aby chlapec skončil někde v řece,“ podotkl.

Na tak velké dítko už ovšem babyboxy nejsou uzpůsobené. Chlapec váží devět a půl kilo a měří 82 centimetrů. V džínách, zelené bundičce a čepici se dovnitř sotva vešel. „Ležel v něm skrčený na boku, držel se vaničky a nechtěl se jí pustit,“ popsal Hess.

Od středy je chlapec v nové rodině, převzali si ho pěstouni

Jinak byl ale v dobrém stavu, jen zpočátku velmi vystrašený. „Byl to klasický zdravý kluk, opečovávaný,“ uvedla mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo. „Se sestřičkami v rámci možností komunikoval. A byl až neuvěřitelně hodný,“ dodala mluvčí.

V nemocnici už chlapec není. Pobyl si v ní jen přes víkend a v úterý si ho převzala pracovnice sociálně právní ochrany dětí. Od středy by chlapec měl být v náhradní pěstounské rodině.

„Jsem rád, že si pěstouni tak rychle vzali a že neskončil v dětském domově. Snad se mu bude dařit v nové rodině lépe než v té původní,“ nechal se slyšet Ludvík Hess.

I když pro malého Karlíka nemohlo být odložení rodiči zrovna příjemným zážitkem, podle Hesse by to na něm nemuselo zanechat žádné stopy. „V necelých dvou letech si sice spoustu věcí už uvědomuje, ale ve vzpomínkách mu to nejspíš nezůstane,“ tvrdí.