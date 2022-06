Právě proto byla dermokosmetika Eucerin hlavním partnerem akce Den matek. Anti-age řady Eucerin Hyaluron-Filler myslí na každou generaci. Produkty dopřejí pleti vše, co zrovna potřebuje v dané fázi svého stárnutí, a budou vás hýčkat v každém věku. Na akci nechyběla ani ambasadorka značky Eucerin Kateřina Podrazká, která celý den i moderovala a spolu se svou maminkou je v Česku tváří projektu #GeneraceEucerin.

ZNÁTE SVOU PLEŤ?

Základem pro vytvoření správné beauty rutiny je znát svou pleť. Proto značka Eucerin na akci nabízela diagnostiku pleti pomocí speciálního přístroje. Ten vyhodnotil, jestli je pleť dostatečně hydratovaná a pružná, jak moc je citlivá, zda má sklony k zarudnutí a pigmentaci a jak moc bude inklinovat k vráskám. Na základě této kompletní diagnostiky pak expertky doporučily přípravky přímo na míru.

DIAGNOSTIKA PLETI PRO VÝBĚR PŘÍPRAVKŮ NA MÍRU VAŠÍ PLETI

PRO MAMINKY

Speciálně pro maminky se zralou pletí, která potřebuje intenzivnější péči, byla vyvinuta zlatá řada Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity. Ta zajišťuje pevnější, pružnější a zářivou pleť. Struktura pleti se s přibývajícím věkem mění, jemné linky a vrásky se časem prohlubují a pleť postupně ztrácí také svoji pevnost, zářivost a pružnost. Proto složení s kyselinou hyaluronovou vyplní hluboké vrásky, arctiin urychluje obnovu kolagenu v pleti a antioxidant silymarin zlepšuje prokrvení pleti.

PRO DCERY

Pro ty, které na sobě pozorují první známky stárnutí, jako jsou jemné linky a vrásky, je určena stříbrná řada Eucerin Hyaluron-Filler + 3x EFFECT, pro účinné vyplnění vrásek. Kombinace vysoko a nízkomolekulární kyseliny hyaluronové vyplňuje vrásky a hydratuje pleť, saponin stimuluje tvorbu vlastní kyseliny hyaluronové a enoxolon ji pomáhá v pleti zachovat. Propůjčuje tak pleti svěží, mladistvý vzhled.

MEZI NÁMI DĚVČATY

Cílem projektu #GeneraceEucerin je oslavit a podpořit vztah mezi matkou a dcerou. Každá maminka pro nás chce vždy to nejlepší a i dcery jí to chtějí nějak oplatit. Vzniká tak vztah, ve kterém se předávají zkušenosti z generace na generaci. To platí i v péči o pleť. Se značkou Eucerin se tak mohou hýčkat v každé etapě svého života.