Cvičení

Dlouhodobě je mojí láskou jóga. Schválně říkám „láska“, protože cokoli, co děláte – i cvičení – musíte milovat. Mělo by vám vy­hovovat a kromě toho, že vás dokáže trochu potrápit, vám musí dělat dobře. Tím myslím nejen na těle, ale také na duši. ­Ovšem jinak jsou všechny moje další sportovní aktivity spíš nárazové. Zrovna včera jsem s dcerou Laurou skákala na trampolíně a večer jsme hrály na zahradě fotbal. Kromě jógy jsem věrná i tanci. Toho mám při svých vystoupeních poměrně dost. A dá se směle říct, že jde taky svým způsobem o sport. Mám kolem sebe pět tanečnic, ses­ter – jak jim s oblibou říkám – a to je slušná motivace.

Ráno

Každé moje ráno začíná hodinou jógy, procházkou v lese, někdy obojím. V době karantény se všechno zpomalilo a všichni jsme získali víc času na aktivity, u kterých máme tendenci se vymlouvat na ­nedostatek času. Tak teď ho je víc než dost. Bylo by fajn si něco z toho ponechat či přenést do reality, která se ­jednou vrátí.

Jídlo

Ze svého jídelníčku jsem vyloučila ­mouku a také cukry. Ty dostávám do těla pouze přírodní cestou, formou ovoce. Jím často, malé porce a piju hodně tekutin – vodu a čaje. Nebaví mě trávit v kuchyni hodiny vyvařováním, ostatně mám za to, že v mnoha případech složité úpravy jídel ubírají potravinám, hlavně zelenině, živiny a ­vitaminy. Netvrdím, že se stravuji stylem raw, ale faktem je, že saláty jsou v mém jídelníčku zastoupeny ­nejvýrazněji. Také miluji polévky, zejména vývary, ty nechávám na plotně hodiny. Těsně před koncem přidávám zeleninu, kterou mám v plánu v polévce ­konzumovat. Tu, jež ­sloužila pro zvýraznění vůně a chuti, na závěr vyndám. Docela ­často doma jíme také ryby a bílé maso. Z příloh hlavně rýži basmati. A každý den si dávám do sklenice vody lžičku chlorofylu na pročištění.

Slabost

Kalorickou „bombou“, kterou si nedokážu odepřít, je zmrzlina. Dá se říct, že pro tu mám velkou slabost. Největší pro čokoládovou. Dokonce jsem na tom tak, že když vím, že budu pár dní doma, záměrně nedoplňuji zásoby. Jednou jsem ji šla raději vyhodit do popelnice. To když jsem během večera otevřela mrazák asi po stopadesáté. Samozřejmě pokaždé se ­slovem „naposled“.

Zdravá výživa

Moudra a nové produkty či vychytávky ve stravování si mě vždy najdou samy. Mám ­obrovské štěstí, že se kolem mě vyskytuje zástup lidí vyznávajích zdravý životní styl. I těch, které doslova živí. Jsou mezi nimi aktivně zvídaví lidé, kteří mají v popisu práce o novinkách psát, mluvit a posouvat je k lidem, jako jsem já. Také ti, kdo ho aktivně praktikují v reálném životě. Cvičí, vymýšlejí nové recepty, kombinace jídel a podobně. Všechny je zajímá můj názor a zkušenost. A já, protože mnohým už po letech důvěřuji, jsem ráda jejich pokusným králíkem. Dělám si legraci, ale chci jen říct, že i já si nechám často poradit. Téma zdravé výživy je něco, co mě opravdu zajímá. I kvůli dceři Lauře.

Vitaminy

Tělu dodávám kvalitní vitaminy, protože je naprosto logické, že dnes už se v potravinách některé z nich přirozeně neobjevují. A proto je dobré nebát se sáhnout po účinných doplňcích, které tělu pomůžou. Při výběru je třeba postupovat moudře, protože každý z nás je individualita a naše těla vyžadují odlišný přístup, nastavení. Doporučuju proto konzultaci s odborníky. Tak jako jsem to udělala i já.

Víno

Občas hřeším a dopřeju si i alkohol. Vínko si s mými „sestrami“ dám vždycky ráda. Teda spíš „stříček“, přesněji řečeno. Jsem zastánce toho, že nic by se nemělo dramatizovat. Samozřejmě že v mém případě se zřetelem na to, že jsem vlastně pořád pod jistým drobnohledem. Nemůžu si dovolit úplně zvlčit, i kdybych chtěla. Dostat se zpět do formy něco stojí a já zcela přesně vím, co a kolik. Proto si ­některá lákadla raději odpustím.

Opalovací produkty

O své tělo pečuji řadou SUN od Avonu. Vzhledem k blížícímu se létu budou tyto produkty velmi aktuální. Vždy mám při sobě od téhle značky i řasenku pro maximální objem. Dále s oblibou používám různé odstíny lesků.

Genetika

Mám dobrou genetiku. Bylo by nefér nepodě­kovat v tomto ohledu rodičům i přírodě. Člověk je nucen vždy pracovat se získanými „kartami“. Mám typ postavy, která se celkem lehce tvaruje. Opravdu mě to nestojí tolik dřiny, jak si mnozí myslejí. Geneticky ­dostalo moje tělo do výbavy velmi rychlou schopnost odrazu vlo­že­ného úsilí. Stejně jako mé dceři. I jí se už v útlém věku rýso­valy „břišáky“, tehdy snad jen z častého smíchu. Ani dnes to ovšem se sportem nijak nepřehání, přitom má po mně i Matějovi vyloženě atletickou ­postavu.

Kompromis

Naslouchám svému tělu a jeho potřebám. ­Někdy mám prostě období, kdy se mi nechce. Sice to nepřestane za jeden den, ale naštěstí to netrvá ani měsíc. Velmi často s tím souvisí i roční období, nasazení v práci, emoce vložené do vztahu a podobně. Důvodů pro zvolnění tempa může být i mnohem víc. Není potřeba se z toho hroutit. V takových chvílích je ideál­ním řešením dosažení nějakého kompromisu. Takového, jaký uděláte sama se sebou. A co mě motivuje, abych ­vypadala ­dobře? Když se nad tím za­myslím, uvědomím si, že odpověď nemusí být vůbec ko­šatá, aby dávala ­jasný ­smysl: moje ­práce. ν