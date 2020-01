Většina z nás v takové situaci vyrazí k lékaři pro antibiotika. Pokud se však problém opakuje příliš často, zakopaný pes bude zřejmě někde jinde než pouze v bacilech, které jako na potvoru právě letěly kolem.

O tom, zda jsme zdraví, rozhoduje z velké části duševní rozpoložení. Jestliže je v našem životě něco špatně, ale my to přesto odmítáme vidět a napravit, využije tělo různé signály k tomu, aby nás na to upozornilo. Třeba angínou často trpí lidé, kteří v sobě dlouhodobě nosí úzkost, obavy a strach.

Opakující se potíže s rýmou zase svědčí o duševním zmatku, utajeném vnitřním vzdoru či o tom, že žijeme život až příliš ponoření do pracovních nebo jiných povinností – život, ze kterého se už dávno vytratila radost.

Co (nebo kdo) vás v životě dusí?

Psychosomatika vnímá angínu jako signál toho, že nám něco (nebo někdo) svazuje hrdlo a my kvůli tomu nemůžeme mluvit ani polykat. A když se o to přece jen pokusíme, bolí to jako čert.

Nelpěte na hloupostech * Rýma podle psychosomatiky představuje citový chaos. Hlavou nám víří různorodé, často protikladné myšlenky a my si s nimi nevíme rady. Nedokážeme oddělit podstatné věci od těch nepodstatných a zanášíme si organismus škodlivým balastem.

* Spolu s rýmou se občas objevuje i zvýšená teplota a nachlazení, které nás vede k jedinému – odpočinout si a pěkně si to všechno v sobě utřídit. Pokud se potíže dlouhodobě opakují, pak bychom si měli ujasnit, co je pro nás v životě opravdu důležité. Koho a co v něm chceme či nechceme mít. * Je potřeba si přiznat, že nám v minulosti něco nevyšlo, a přenést se přes to (chybami se člověk učí). Přestat lpět na maličkostech a s větší láskou a respektem přistupovat k sobě samým. Darovat si svobodu a prostor, který nám umožní znovu volně dýchat.

Tohle onemocnění je úzce spojeno se strachem, který se sice snažíme nedávat najevo, ale který uvnitř vytrvale hlodá a ovlivňuje náš život na všech úrovních: pracovní, osobní i vztahové. Angína může někdy znamenat i potlačenou citlivost, emoce a kreativitu.

Říkejte věci na rovinu

Trápí vás opakované angíny? Zkuste si, a to zcela upřímně, odpovědět na otázku, jestli můžete svobodně vyjadřovat svoje názory. Jestli to vůbec umíte, nebo z toho máte strach. Není náhoda, že angína se velmi často objevuje u dětí, jejichž rodiče se spolu hádají. Máma s tátou jsou pro malého človíčka středobodem vesmíru, jediná jistota, kterou dítě má a o kterou se může opřít, proto ho jejich hádky děsí a dohánějí k pláči a pocitu bezmoci.

Do sporů svých rodičů jenom těžko může zasáhnout, a tak všechno to, co má na srdci, raději „spolkne“ – veškerou bolest, smutek, nesouhlas, strach i slzy. Pokud se domácí hádky opakují hodně často, hromadí v sobě človíček další a další negativní emoce, až jednoho dne jejich tíhu neunese a v těle propukne zánět v podobě angíny jako jediná možná obranná reakce. Rodiče navíc musí (alespoň dočasně) uzavřít příměří a přenést svou pozornost od hádek k péči o malého pacienta.