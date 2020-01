Ingredience 2 lilky (asi 400 g)

1 paprika

olivový olej

1 červena cibule

2 stroužky česneku

sůl

mletý černý pepř

4 lžíce zakysané smetany

bageta k podávání

hrst pažitky

1. Lilky omyjeme a propícháme vidličkou. Lilky vložíme na pekáč a pečeme v předehřáté troubě při asi 200 °C přibližně 30 minut nebo nad plamenem dočerna. Opečené lilky necháme zchladnout, rozřízneme je a lžící vydlabeme. Dužinu posekáme najemno.



2. Papriky očistíme, rozčtvrtíme a dáme do pekáčku. Pokapeme olivovým olejem a vložíme do trouby při 200 °C upéct dočerna. Měkké a černé papriky vložíme do mísy, přes misku přetáhneme potravinovou fólií a necháme zapařit. Pak papriky oloupeme, nakrájíme nadrobno a smícháme s lilkovou dužinou.

3. Cibuli nasekáme nadrobno a přidáme k zelenině. Pak ochutíme lisovaným česnekem, solí, pepřem, olivovým olejem a zakysanou smetanou. Podáváme s bagetkou a posypané nasekanou pažitkou.