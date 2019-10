Ingredience 1000 g paprik (červené, žluté)

350 g cukety

350 g lilku

sůl

80 g želatiny v plátcích

olivový olej na restování

mletý černý pepř

krupicový cukr, dle chuti

bílý vinný ocet, dle chuti

2 stroužky česneku

1/2 svazku pažitky + na dozdobení

hrst hladkolisté petržele

1. Papriky očistíme a nakrájíme na proužky. Cuketu a lilek omyjeme, odřízneme konce se stopkou a nakrájíme podélně na plátky silné asi 5 mm. Lilky osolíme a necháme 10 minut vypotit. Pak je opláchneme a osušíme. Želatinu namočíme do studené vody a necháme nabobtnat.



2. V pánvi na rozehřátém oleji připravenou zeleninu opečeme z obou stran doměkka a dáme do mísy. Necháme krátce odležet, až pustí šťávu, kterou slijeme do kastrůlku, doplníme do 100 ml vodou a ochutíme solí, pepřem, cukrem a octem. Přivedeme k varu, odstavíme a vmícháme nabobtnalé plátky želatiny. Necháme rozpustit. Nakonec do nálevu přidáme prolisovaný oloupaný česnek.

3. Formu na terinu vyložíme potravinářskou fólií, měla by na obou delších stranách přečnívat. Do připraveného nálevu nejprve namočíme velké plátky lilku, které vložíme napříč do formy tak, aby na obou stranách přesahovaly. Vyložíme jimi celou formu. Pak do nálevu postupně namáčíme a střídavě vrstvíme zbylé plátky zeleniny. Jednotlivé vrstvy sypeme najemno nasekanými opláchnutými bylinkami. Přesahující plátky lilku přehneme spolu s fólií přes terinu, zatížíme a necháme zatuhnout přes noc v chladničce. Druhý den terinu vyjmeme z formy, fólii odstraníme a dozdobíme bylinkami. Podáváme ji nakrájenou na plátky s čerstvým pečivem a např. olivami.