Ingredience: 1 červená paprika

1 mladá salátová okurka

500 g sterilovaných rajčat

1 malá červená cibule

2 stroužky česneku

3 lžíce olivového oleje

2 lžíce vinného octa sůl

1/2 tenké francouzské bagety

200 g zakysané smetany

2 snítky bazalky drcený barevný pepř

1. Papriku očistíme a nakrájíme na kostičky, stejně jako omytou salátovou okurku. Polovinu zeleniny dáme do polévkové mísy, druhou vložíme do mixéru (trochu kostiček okurky si odložíme stranou). Cibuli a česnek oloupeme.

2. Do mixéru přidáme rajčata, cibuli a česnek. Přilijeme olivový olej, vinný ocet a vše rozmixujeme do krémové konzistence. Směs přelijeme do polévkové mísy a promícháme. Polévku dochutíme solí a necháme v chladničce důkladně vychladit.

3. Bagetu nakrájíme na plátky a opečeme je v troubě na plechu z obou stran dozlatova. Podáváme jako přílohu k vychlazené polévce, kterou v miskách ozdobně přelijeme zakysanou smetanou.

4. Povrch posypeme kostičkami okurek, lístky bazalky a čerstvě drceným barevným pepřem.