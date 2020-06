„Ze změn máme často strach, protože znamenají nejistotu. Někdy je pohodlnější zůstat v tom, co známe, i když nám to nevyhovuje. Víme, co nás čeká, a nic tak neriskujeme,“ říká psycholožka Hana Mezerová.

Nelze se divit, že se snažíme udržet si stůj co stůj pevnou půdu pod nohama. Výzvy ke změně se na nás valí ze všech stran. Reklamy nás nabádají, že jestli chceme žít lepší život, měli bychom změnit prací prášek, granule pro psa, možná auto a zcela určitě banku. Motivační knihy nás přesvědčují, abychom teď hned dali výpověď, překopali svůj denní režim, změnili partnera a co je nejdůležitější, hlavně sami sebe. Nikdo už nám však neřekne, jak to celé dopadne. Můžeme následovat všechna doporučení, ale opravdu se náš život obrátí k lepšímu?

„Nepodléhejme tlaku okolí a jeho představě o tom, jak bychom měli žít. Každá změna musí vycházet z našeho vlastního přesvědčení,“ nabádá terapeutka Stephanie Sarkis v článku pro Psychology Today. „Jedině tak bude pro nás změna přínosná a pozitivní.“ Nejdůležitější je následovat svůj vlastní pocit.

Cítíte, že potřebujete změnit práci? Skvěle, jen do toho! Ráda byste se přestěhovala? Začněte balit! Změna vyžaduje akci a jistou dávku odvahy, která se ale vyplatí. Zaprvé zvýšíte šanci, že dosáhnete, čeho opravdu chcete (rozhodně snáz, než když na sebe dál necháte křičet šéfa nebo souseda). Zadruhé zdokonalíte své schopnosti. I kdyby vše hned nedopadlo podle plánu, nová zkušenost vás obohatí a posune dál.

„Jakmile se odvážíme ke změně, zjistíme, že překonání strachu z kroku do neznáma za to stojí. Kaž dá změna nás něco naučí a přinese nám něco nového do života,“ uzavírá psycholožka Hana Mezerová.

Jak se vyrovnat s nežádoucími změnami?

Někdy se nám život změní nezávisle na naší vůli či přání. Jak novou situaci zvládnout?