Když neodcházíte z práce s úsměvem

Díváte se neustále na hodiny, nemůžete se dočkat až konečně opustíte kancelář? Pak je něco v nepořádku. Na pracovišti je potřeba cítit se dobře. Práce by vás měla činit šťastnou, alespoň částečně. Jinak se honíte za ničím, což je špatně. Nespokojenost v zaměstnání se nevyplácí podceňovat! Syndrom vyhoření není žádná legrace. Může vést až k závažným psychickým problémům. Když vás nebaví náplň práce, vynahradit by to měl částečně kolektiv. Zamyslete se, kdy naposledy jste byla vděčná za to, co děláte, jaké kolegy kolem sebe máte. Jestli je to déle než tři měsíce, máte nejvyšší čas poohlédnout se po nové práci. Rozhodně neotálejte!