Lidé vždycky toužili po úspěchu. Vždyť ten pocit z dosaženého cíle, podařeného díla, sláva, obdiv, zájem jsou tak opojné. V dnešní době je ale důraz na to být úspěšný a v něčem vynikat ještě výraznější. Málokdo chce být průměrný, skrytý v šedi, jen jeden z mnoha. Úspěch chce mít každý. Jaký je k němu klíč?

Dělejte to, co milujete

Mnozí často dlouze přemýšlejí nad tím, co by jim mohlo vydělat velké peníze a do čeho by měli investovat. Jenže takový kalkul se jen málokdy vyplácí. Pokud něco děláte jen pro peníze a výnosnost nápadu není tak velká, jak jste doufala, brzy vám dojde energie a motivace.

Naopak děláte-li něco, co vás baví, jste o tom naprosto přesvědčena a věříte tomu, pravděpodobnost úspěchu je daleko vyšší. Záměrem by tak neměl být zisk, ale váš dobrý pocit.

Investujte čas a energii do něčeho, co má pro vás smysl. Největší kus práce totiž probíhá v hlavě. Zamyslete se, co vás dělá šťastnou. Jaké máte přání a sny. Vnímejte, jak se cítíte při představě, že se tyto sny stávají skutečností.

Úspěch vs. štěstí „Znám řadu úspěšných lidí, kteří se nepovažují za šťastné, a řadu lidí, kteří v očích společnosti úspěchu nedosáhli, a přesto jsou se svým životem spokojeni a cítí se šťastní,“ říká poradkyně a koučka Michaela Sirotková.

Úspěch přitom překvapivě vůbec nezávisí na výši vašeho příjmu. V USA byl proveden zajímavý výzkum s cílem zjistit, jakou výši by měl podle většiny lidí mít optimální příjem. Všechny dotazované skupiny uvedly, že jejich příjem měl být o 15–20 % vyšší, než je jejich současný. Nehledě na to, jak vysoký jejich roční výdělek byl. „Bez ohledu na reálné potřeby, které mají svůj limit, my lidé nemáme nikdy dost a chceme vždy o něco víc,“ poznamenává koučka.

Máte pozitivní pocity? Skvělé. Z pocitů vznikají myšlenky. Z myšlenek poté činy. A z těch výsledky.

Odhodlat se k prvnímu kroku a přejít od myšlenek k činům bývá nejtěžší. Ale pokud svému nápadu opravdu věříte, zamyslete se, co můžete udělat pro jeho realizaci. Cesta se začne rýsovat sama. Stačí pak už jenom sebrat odvahu a vydat se po ní.

Nebojte se

Být ve správný čas na správném místě není jen otřepaná fráze. Ve skutečnosti vyžaduje velkou odvahu. Ta vhodná chvíle totiž přijde většinou bez varování, a jen ti dobře připravení se v klíčový moment nezaleknou. Zároveň ale musíte počítat s tím, že to možná napoprvé nevyjde.

Strach z neúspěchu je právě tou největší brzdou, která většinu lidí s dobrým nápadem zastaví od dalších kroků. Odmítnutí bolí a je těžké ho psychicky ustát. Neztratit chuť to zkusit znovu. Zaklepat na jiné dveře. Lidé se bojí ponížení, nechtějí se zesměšnit, je pro ně důležité, co si o nich myslí okolí. Předem se tedy podceňují a neriskují.

To potvrzuje i poradkyně a podnikatelka Margareta Křížová, která pomáhá lidem rozjet jejich vlastní podnikání. „Často za mnou chodí lidé, kteří mají dobrý nápad, ale chybí jim odvaha udělat první krok, aby se z nápadu zrodil byznys. Mnoho z nich se nechá ze začátku odradit, protože pravděpodobnost, že vám zpočátku někdo přirazí dveře před nosem, je veliká. Pokud ale máte strach z neúspěchu, je třeba si uvědomit, že dokud to neuděláte, tak to bohužel nezjistíte,“ říká poradkyně.

Nikoho nezajímáte

Zároveň ale platí jedna tvrdá pravda. Nikoho nezajímáte a nikdo na vás nemá čas. To jsou slova Michelle Losekoot, specialistky na sociální sítě a marketing, která klientům radí, jak se propagovat na internetu.

Do svého projektu jste investovala spoustu času, energie i peněz, věříte mu a jste na něj náležitě pyšná. Chcete, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí. Jenže přichází tvrdá rána. Nikoho to nezajímá. Alespoň zatím ne.

Skvělým nástrojem, jak na sebe upozornit, jsou sociální sítě. Prakticky přes noc se můžete stát slavnou a k propagaci nepotřebujete žádnou PR agenturu. Jenže pokud nerozumíte zásadám marketingu a sebepropagace, zapadnete mezi miliony dalších uživatelů, kteří na sociálních sítích sdílejí zase svoje obsahy.

Naprosto zásadní je nenechat se ovládnout svým egem a prvotní nezájem si nebrat osobně. „Každý se zajímá jen sám o sebe. Když tohle řeknu klientům, obvykle zpanikaří. Ale paradoxně se s touhle myšlenkou tvoří obsah mnohem lépe. Abych někoho zaujala, musím ho buď pobavit, informovat, nebo mu být nějak jinak užitečná. Důležité je hlavně myslet na potřeby mého publika – ne jen na to, co chci lidem říkat já,“ upozorňuje specialistka Losekoot.

Vyšlo to!

Ve skutečnosti totiž prorazí právě ti, kdo jdou s kůží na trh. I přes pochybovačné hlasy příbuzných, přátel i širokého okolí, že to nejspíš nevyjde.

Musíte ale počítat s tím, že úspěch se neodpouští. A vždy se najdou tací, co vám jej budou závidět, budou ho zpochybňovat, čekat na chvíli, kdy se vám přestane dařit. Což se bohužel pravděpodobně stane. Podnikání je jízda nahoru a dolů. Je ale důležité vydržet, dělat si rezervy a připravit se na krizovou situaci, ačkoliv se vám zrovna skvěle daří.

Recept na úspěch * Dělejte něco, v čem jste dobří a co máte rádi.

* Snažte se, aby vás to uživilo. * Věnujte se tomu, v čem vidíte smysl. * Ta správná věc vám vždy bude dodávat energii, ne „pít krev“.

Díky tomu udržela svoje podnikání například Bára Rektorová, nedávno zesnulá zakladatelka firmy Sushiqueen, které diagnostikovali vážnou formu rakoviny. Pro mnohé se stala obrovskou inspirací nejen tím, jak otevřeně o rakovině mluvila a snažila se změnit přístup k vážně nemocným lidem. Na svůj blog sdílela vedle svého příběhu i cenné rady pro podnikatele, odkrývala tajemství svého úspěšného byznysu a sdílela zkušenosti, jak zvládnout řídit firmu během krize, v jejím případě náhlé nemoci.

„Pokud děláte chyby za normální situace, v krizi uděláte chyby fatální. Pokud jedete na doraz finančně za normální situace, až přijde krize (a ta dříve nebo později přijde, v nějaké formě), může vás nedostatek prostředků zničit,“ napsala na svůj blog o důležitosti vytváření finančních rezerv.

Kariéra není všechno

Vybudovala jste prosperující byznys, vaše čísla v obratech i částky na bankovních účtech jdou strmě nahoru, expandujete, daří se vám. To je opravdu skvělé, gratulujeme. Ale v kolik hodin chodíte z práce domů? A jak se mají vaše děti? Kdy naposledy jste si udělala čas jen sama na sebe? A jak je na tom váš milostný život? Ne, nesnažíme se vám zkazit radost z toho, že vám byznys vzkvétá.

Jen je třeba si uvědomit, že úspěch nemusí znamenat jen kariéru vystřelující ke hvězdám. Ví to i vrcholné manažerky a úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry, z nichž každoročně vybírá odborná porota ty nejlepší v anketě Top ženy Česka.

Minulý rok byla jednou z oceněných i Daniela Pešková, nejvýše postavená žena českého bankovnictví. Ačkoliv svojí práci věnuje obrovské množství času a energie, snaží se nebýt její obětí.

„Každé upoutání na jednu věc přinese zklamání. Když se vám pak nezadaří, není kde jinde energii dobít. Kdybych neměla rodinu, své kamarádky a nepodařilo by se mi občas mít čas sama pro sebe, daleko víc bych se v práci natrápila. Chyběl by mi nadhled,“ řekla manažerka pro ročenku oceněných žen. „Člověk závislý jen na práci se stane v podstatě nesnesitelným, protože nechápe, že jsou i jiné dimenze života, že existuje i jiný svět. A v té práci se s ním nedá vydržet.“

Nezapomínat na čas pro sebe, na své koníčky, rodinu a přátele je velmi důležité, ačkoliv jste zrovna na vrcholu a máte pocit, že byste zrovna teď měla práci věnovat veškerý svůj čas a energii. Jestli se vám podaří najít balanc, však nezáleží jen na vás.

„Žena to jen těžko urve sama. Potřebuje mít prostředí, které jí to umožní. Tím je třeba podpora partnera, zaměstnavatele, rodičů i dětí,“ říká koučka Tamara Šindelářová. Dodává, že pokud si nechceme „přepálit pojistky“, riskovat zdravotní problémy či pocit vyhoření, hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem je zcela nezbytné.

Co je to úspěch?

Tuto otázku jsme si možná měli položit rovnou na začátku. Všichni jej chceme a ten, kdo ho má, si ho často ani neuvědomuje. Co to tedy vlastně je? Úspěch je ve skutečnosti velmi relativní pojem. A nutně nemusí znamenat výšku částky na výplatní pásce.

Podle osobní koučky a mentorky Michaely Sirotkové můžeme úspěch vnímat ve dvou odlišných rovinách. Buď kvantitativně, kdy dosáhneme určitého výsledku, překonáme rekord, zvýšíme zisk, vyděláme spoustu peněz… Anebo jako kvalitativní hodnotu, protože „úspěch může být i zlepšení kvality našeho života, přínos pro společnost a prostředí kolem nás“, jak tvrdí koučka.

Úspěch tak může být i to, že se věnujete práci, která vás baví, těšíte se do ní a z pondělního rána nemáte osypky. Nebo třeba i to, když při práci dokážete vychovávat děti a věnovat se jim. Úspěch znamená respektovat svoje tělo a dopřát si čas sama pro sebe, anebo když se po práci těšíte domů za partnerem a i po letech se spolu dokážete zasmát. Úspěch může být i to, že jste spokojená vy sama a nemáte potřebu svůj život před nikým obhajovat.

Zkrátka má mnoho podob, ale vždy se v něm promítají dvě zásadní věci: baví vás to, co děláte, a jste šťastná. A jak řekl Albert Einstein: „Nechtějte být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“