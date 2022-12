Starosti s Vánocemi mohou být zcela zbytečné, mnohdy ani nemají oporu v realitě a jsou jen ve vaší hlavě. Vznikají především:

Když je něčeho moc

A kolem Vánoc je toho moc vždycky. Chcete mít upečeno, uklizeno, pořídit dárky, stromeček, udělat si to doma hezké, a to všechno k běžnému provozu. Obáváte se, že přijede tchyně, nepodaří se oběd, onemocní děti. Myšlenky víří a vy docházíte k závěru, že to nezvládnete. Jenže ani nemusíte, když se něco nepodaří a není dokonalé, není to konec světa.

Pokud je něčeho málo

Může jít o peníze, čas, sebevědomí, ale také třeba o nedostatek spánku, protože jste si narušili svůj biorytmus. Na sebevědomí je třeba zapracovat a hlavně si ho nenechávat ještě snižovat lidmi, kteří to s vámi opravdu nemyslí dobře. S blízkými to proberte na rovinu, ty, kteří nepaří do rodiny, rázně odstřihněte od svého života a hlavně si je nezvěte na Vánoce domů.

Všechno jde řešit, jen si nepůjčujte na zbytečné dárky, to radši obdarovávání letos omezte. A spánek nepodceňujte, právě on může mít na vaše zdraví velký vliv. Je třeba umět odpočívat.

Nepříjemné vzpomínky

Pokud se vám ve vánoční čas stalo něco tragického, asi budete těžko tyto dny milovat. Jestliže ale nešlo o nic fatálního, trápí vás jen, že se někdo s někým pohádal, nepovedl se vám loni dort, děti se neradovaly z dárků, které dostaly tak, jak jste si to představovali…

Rada na Vánoce Letos je třeba si je užít. V míru, v pohodě, se svými nejbližšími. Dělat si radost navzájem, udělat si to doma co nejpříjemnější, těšit se z maličkostí. Když nejde o život, nemá cenu se trápit. Nechte se znovu okouzlovat, jako když jste byli malí.

Pak to vyžeňte z hlavy jako nepodstatné hlouposti. Stačí se chvíli posadit, zklidnit se, zapálit svíčku, pozorovat plamínky a připustit si, že se máte vlastně docela dobře.

Pocit neefektivnosti

Do vaší hlavy ho mohou nasadit ti, co všechno zvládají takzvaně levou zadní. Zatím co vy jste pořád ještě neumyla okna, nesehnala vhodný dárek, nevybalila všechny krabice po stěhování, natož abyste dočetla měsíc rozečtenou knihu. Nebo sama cítíte, že už vaše výkonnost není taková, jako byla ještě před rokem.

I s tím je potřeba se hrdinně srovnat, všichni stárneme a nikomu se tím nezvyšuje výkonnost. Jen je potřeba některé zbytečné činnosti už vyškrtnout ze seznamu. Minimálně třináct různých druhů cukroví určitě není povinných.

Vrozený perfekcionismus

Jestli ho máte, pak jste v problému a většinou si Vánoce lehce odtrpíte, protože je to období, kdy se může zvrtnout kdykoli cokoli. Důležité je si opakovat, že nikdo není dokonalý, a když se něco nepodaří, hovoří to ve váš prospěch. Ukážete, že jste jen člověk.