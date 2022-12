Jestli můžeme o nějakém dárku všeobecně říct, že je skutečně praktický a bude zaručeným tahem na branku, pak to jsou kosmetické produkty. Šikovně poskládané balíčky obsahující hned několik výrobků v jednom nádherně zabaleném setu potěší každého.

A nezáleží na tom, zda půjde o krém na pleť, parfém a sprchový gel či řady pro uvolnění mysli během koupele. Cokoliv, co potřebuje (nejen) dáma pro svůj rituál krásy, přijde vhod. Pány sice voda po holení možná nenadchne, ale pravděpodobně ani neurazí.

Čeká vás ještě shánění některých dárků? Nelámejte si už hlavu. Vsaďte na léty osvědčenou klasiku.

Spoustu povyku pro „nic“

Už má Ježíšek připravenou větší pozornost pro babičku, maminku, sestru, ale rád by přeci jen ještě nadělil něco malého? Pak neudělá chybu setem pro pěstěné ruce, protože ne nadarmo se říká, že ruce jsou vizitkou ženy. Vedle nešlápne ani s drobností v podobě vyživujících balzámů na rty či balíčkem zajišťujícím komfort unaveným nohám.

Co si budeme povídat, není nad to přijít po těžkém dni domů, hodit všechny starosti za hlavu, naložit se do horké lázně a vypnout mysl. V těchto chvílích je skvělé mít po ruce voňavé sprchové gely, peelingy, koupelové bomby, esenciální oleje či tělová mléka. To vše zpříjemní domácí relaxační proces a povznese ho na úroveň luxusní wellness procedury.

Voňavé, pečující či zkrášlující kosmetiky nemají ženy nikdy dost.

Třikrát hurá

I z kosmetického dárku lze udělat hlavní hvězdu Vánoc. Někdy může jít i o vyšší investici, záleží jen na vašich možnostech. Ale udělat hodně parády za málo peněz není až tak nemožné.

Neustále se doporučuje navštěvovat zkrášlující salony, jen málokterá dáma tak ale skutečně činí. V tento okamžik přichází na scénu nezbytní pomocníci v péči o pleť. Může se jednat o kvalitnější kompletní ucelené pečující řady, kde obdarovaná nalezne vše potřebné k potlačení zubu času, od krémů pro hydrataci přes zpevnění pokožky až po odličovací sety. Nabízí se i různé vychytané přístroje, které nahradí jinak drahé kosmetické ošetření.

Kosmetické dárečky se zdají být fádní, opak je ale pravdou.

Porsche až příští rok

Páni tvorstva by možná raději našli před domem pořádný sporťák, ovšem určitě budou spokojení, když rozbalí pozornost ukrývající jeden z mnoha produktů pro jejich drsnou krásu. A to i ti, kteří nepatří k metrosexuálům, tedy jedincům posedlým svým vzhledem.

Jen leckterý mužský si sám od sebe koupí lepší kosmetiku a vydá vyšší sumu za komplet pro hedvábně lesklé a voňavé vousy. Svým způsobem celý rok stejně čeká na příchod Ježíška, ten přece ví...

U mužů je potřeba vědět, co preferují. Pokud jim do jejich kosmetického arzenálu vnesete byť minimální inovaci, mohou být lehce rozhozeni.