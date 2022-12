Cukroví se nepovedlo

I zkušené hospodyňce se čas od času přihodí, že něco připálí nebo třeba těsto nevykyne. Zpravidla tyto situace nastávají, když to člověk nejméně potřebuje a domácnost pak místo vůně perníčků a dalšího cukroví prolne aroma zcela jiné, připálenina. Jen klid, svět se nezboří. Máte–li čas, zadělejte těsto nové, vždyť ho nemusí být hromady. A pokud už času není nazbyt nebo zkrátka nemáte chuť se pouštět do další várky, nepečené cukroví je rychlé a velmi chutné. Rodina bude možná chvílí remcat, že chce své oblíbené linecké, ale nakonec s tácem v ruce na tu svou klasiku zapomene.

Pokud nejste zrovna zručná hospodyně, není ostudou si cukroví koupit.

Technika to vzdala

I toto tak trochu souvisí s pečením, ale bohužel také s přípravou sváteční tabule. Jestliže začne stávkovat trouba, problém je na světě. Je to sice nečekaný výdaj a v nejméně vhodnou dobu, ale pokud to jen trochu jde, koupí se nová a jedeme dál. No jo, ale co v tom čase, než přijde nový spotřebič? Nepanikařte, možnosti tu jsou. Nechte si jídlo dovézt nebo zajeďte k rodičům či prarodičům a připravte rodinný oběd a večeři tam, budou rádi, že nejsou sami. Podobně vám náladu může zkazit i taková rozbitá televize, ale vše se dá vyřešit, chce to jen chladnou hlavu. Na něco se můžete podívat na počítači a vytáhnout z útrob skříně deskové hry má také svoje neocenitelné kouzlo.

Kapitola stromeček

Mnozí již volí cestu stromečku umělého nebo takového, který je v květináči a jen ho přemístíte a nazdobíte podle potřeby. V tom případě se vyvarujete toho, že v předvánočním shonu zapomenete stromeček pořídit. V lepším případě se snažíte nějaký sehnat na poslední chvíli, ale tím posledním košťátkem, které zbylo, doma nikoho neohromíte. Pak je lepší variantou rychle zajistit zmíněný kontejnerový. Když už je stromek doma a nazdobený, tak pozor ještě na další nebezpečí, které je velmi často spojené s domácími mazlíčky či dětmi – ať vám jej neporazí. O svíčkách raději ani nemluvíme, všichni víme, co mohou způsobit.

Vůně vskutku nevánoční

Předvánoční úklid proběhl, vše máte čisté a bytem se linou vůně vánočního cukroví, koření a všeho, co k těmto svátkům patří. Až na jednu, která celkový dojem narušuje – cigaretový kouř. Vaše drahá polovička si nechce dát říct a všechny pokusy odložit cigarety ztroskotaly. Pro ty, co se zatím nedokážou nikotinu úplně vzdát, je lepší alternativou bezdýmné zařízení IQOS ILUMA. Tato novinka využívá revoluční technologii indukčního ohřevu tabáku bez nahřívací čepele a nutnosti čištění. K dostání je ve třech variantách, od prémiové ILUMA PRIME až po zařízení „vše v jednom“ ILUMA ONE, takže si vybere opravdu každý. Jak již označení napovídá, bezdýmné alternativy se obejdou bez spalování tabáku a tedy bez škodlivého kouře, produkují pouze aerosol s výrazně menším obsahem škodlivých látek než cigaretový kouř a hlavně bez zápachu.

Obtěžujícího zápachu z cigaret se můžete zbavit jednoduše. Stačí přejít na bezdýmnou alternativu, jako je například nový IQOS ILUMA.

Všeho s mírou

Dobrot lákajících k ochutnání se během vánočních svátků najde bezpočet, ale opravdu je nemusíte všechny sníst. Ochutnejte, ale jen lehce a postupně. Kdyby se přece jen dostavili zažívací obtíže, sáhněte po heřmánku, mátě či zázvoru, které tiší bolesti žaludku.

Nevhodný dárek

Výběr vhodného dárku nepodceňujte. Vždy se snažte vycházet z toho, co má dotyčný rád a co by se mu mohlo případně hodit. Ušetříte si tak trapné okamžiky u stromečku, kdy bude dotyčný v šoku.

Při výběru dárku naslouchejte přání obdarovaného. Jinak vám jeho reakce může zkazit vánoční idylku.

Rádi vás vidíme, ale stačilo

Svátky vánoční jsou také dobou, kdy se lidé hojně navštěvují, trochu popijí a poklábosí. Někdy už je toho ovšem příliš, zvláště v případě, že se u vás střídají příbuzní a přátelé jako na běžícím pásu. A ve chvíli, kdy to někdo z nich přežene s alkoholem, může být o nepříjemnost postaráno. Jakmile cítíte, že už máte společnosti dost, nebojte se říci, že se vám návštěva nehodí a potkáte se třeba někdy jindy. Hlavně si vánoční období užijte podle svých představ.