Beran

Motto: Do letního batohu si rozhodně přibalím radost, optimizmus, chuť k pohybu na čerstvém vzduchu a ke sdílení dobré nálady s blízkými.

Tarotová karta na léto: Hvězda

Tato karta značí naději. Probuďte v sobě světýlka naděje, kdykoliv se objeví nějaký problém či nepříjemnost, a nepřipouštějte si, že by to mohlo dopadnout jinak než dobře.

Vztahy: Beran patří mezi znamení, která dávají do vínku touhu něco podnikat s ostatními či pro ostatní. Ženy ve znamení Berana milují radovánky s rodinou, užívají si přátelství a kamarádství. Pro vás je hlavní, abyste pobývala s těmi, kteří se netváří jako zahořklí pesimisté. Život je příliš pěkný na to, aby si ho člověk kazil nespokojenci. Toto léto se proto také budete chtít blýsknout svými organizačními schopnostmi. S radostí zorganizujete výlety, grilovačky, večírky, což ocení všichni – partner, rodina, příbuzní i kamarádi. Na co si ale dát pozor? Pokud vás někdo bude chtít vyprovokovat k většímu utrácení, hovorům o politice nebo riskantním investicím, nedejte se. A ani ve sportu a aktivitách se nenechte vyhecovat a nepřepínejte zbytečně své síly.

Finance a kariéra: Práce vám sice půjde od ruky, ale budete se k ní muset dokopat. I přesto budete mít dobré pracovní výsledky. Co se týče financí, můžete být jako přesýpací hodiny. Na jedné straně se vám bude chtít šetřit, ale může se stát, že „prošustrujete“ peníze za něco, čeho budete později litovat. Tak se snažte impulzivně neutrácet. A pozor na hádky o peníze s rodinou!

Kondice: Vynikající kondice čeká zdravé Berany a velká nálož energie Berany v léčebném procesu, to jsou jedinečné vyhlídky na léto.