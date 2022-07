Beran

Emotivní okamžiky nezvládnete úplně lehce, ale hodně vás posunou. Vyzkoušíte si říkat hodně nahlas, co očekáváte. Někdo to nepochopí. Čeká vás zisk. Také test, jak si poradíte s překážkami. Nehodnoťte druhé, aby se vám to nevrátilo.