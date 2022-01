Je to ten největší problém, který se v této oblasti vlastně neřeší. Podle odborníků je to chyba. „O sexu by měly páry začít mluvit co nejdřív. Čím více to budou odkládat, tím těžší to bude,“ vysvětluje sexuolog Justin Lehmiller. Nedělejte to ale před erotickými hrátkami anebo těsně po nich. „Pokud je vám to přirozeně nepříjemné, nahota vám může dodat pocit zranitelnosti,“ varuje odborník. Načasování je tedy velmi důležité. Mnoho lidí si chodí o sexu promluvit do vinárny. Je jim tam dobře a mají povzbuzovák i jistou dávku společné intimity. Nesmíte to ale s vínkem přehnat. Nejlepší, jak začít, je promluvit o svých fantaziích. O tom, co by se vám líbilo. Navodí to příjemnou atmosféru, v níž už nebude tak těžké vyslovit, co vás naopak nebaví, nebo co vám dokonce ubližuje. Dejte si dostatek času pro sebe, ale pak stejnou dobu poslouchejte i partnera.