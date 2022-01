Rozmohl se nám tady takový nešvar. Když lásku a sex vystřídá ghosting či pigging

Ačkoli už vám není „náct“, nejspíš máte s některým z těchto -ingů nemilou osobní zkušenost. Ze světa teenagerů totiž pronikají i do dospělých vztahů. Možná z vás, podobně jako ze mě při psaní, vypadne něco v tom smyslu, že „21. století je stoletím vztahových zbabělců“. A nemůžu si pomoct, myslela jsem v tu chvíli hlavně na muže.

Jenže pak se mi vybavila úvodní scénka z filmu Až tak moc tě nežere, kde na pískovišti matka poučuje svoji dcerku: „Ten malý chlapec dělá ty příšerné věci jen proto, že se do tebe zakoukal.“ A vypravěčka to glosuje: „Víte, co to znamená? Že jsme přesvědčené… ne, naprogramované! věřit, že když se chlap chová jako naprostý kretén, znamená to, že se mu líbíme.“