Vlasy získají na objemu nebo budou na omak hebčí a jemnější. Jedná se o jednoduché přírodní prostředky, které je třeba nechat na vlasech chvíli působit (alespoň 10 minut), aby se mohl projevit pozitivní účinek.

Metody, které se vám pro vaše vlasy osvědčí, je pak dobré zopakovat. Jejich účinek se tak prohloubí a posílí.

Podle vlastního citu se rozhodněte, jestli je výživný prostředek vhodné opláchnout (např. žloutek), nebo naopak již neoplachovat (třeba některé odvary z bylinek). Vyberte si postupy, které se hodí právě pro vás.

Několik jednoduchých tipů

- Čas od času si připravte výživný zábal. Vetřete jej do vlasů, zabalte na 15 až 30 minut do teplého ručníku a pak dobře opláchněte. Zábalový základ připravíte ze dvou žloutků a lžíce olivového oleje. Můžete přidat avokádo, mango, okurku, list aloe nebo banán, které rozmixujte se žloutky a olejem a vtírejte do vlasů. Pozor, oplachujte nejprve vlažnou, po chvíli teplou vodou, aby se ve vlasech nevytvořila „míchaná vejce”.

- Vlasy se budou méně mastit, když je po umytí opláchnete silným čajovým odvarem ze sáčku černého čaje. Získají tak navíc výraznou barvu a lesk. Pomůže též opláchnutí vodou, do které přidáte šťávu z citronu.

- Barvu tmavých vlasů oživí jejich opláchnutí odvarem z černé zrnkové kávy.

- Osvědčeným prostředkem na posílení hnědé barvy vlasů je odvar ze zelených slupek a listí ořešáku.



- Světlé vlasy zase zvýrazní heřmánkový odvar (dvě lžíce heřmánku na půl litru vody) nebo voda s citronem, kterou necháme na vlasech alespoň 10 minut působit před opláchnutím.

- Měděný lesk vlasům dodá vývar z cibulových slupek, efekt zvýší použití červené cibule. Cibulové slupky vaříme ve vodě asi 20 minut, pak přecedíme a odvarem vlasy opláchneme. Necháme působit 10 minut.

- Březová voda zabraňuje tvorbě lupů a snižuje mastnotu vlasů. Tvorbu lupů snižuje i odvar z tymiánu. Na lupy pomáhá také jablečný ocet rozmíchaný v trošce vody. Po chvíli působení ho vždy dobře opláchněte.

- Osvědčenou bylinkou na vlasy je kopřiva. Potlačuje svědění a tvorbu lupů, nicméně účinek se projeví až po opakovaném použití. Světlé vlasy po takové kúře tmavnou a tmavé získávají lesk.

- Pokud přelijete půl litrem vroucí vody lžíci fenyklu, chvíli necháte louhovat a nálevem pak vlasy opláchnete, méně se mastí, jsou lesklé a krásně voní.

- Příjemnou vůni vaší kštici dodají odvary z mateřídoušky, levandule a šalvěje. V takovém případě už není třeba odvar z vlasů vyplachovat.