Mýt, či nemýt?

Tuhle věčnou otázku si kladou majitelky mastných vlasů, které si užívají „šamponování“ skoro obden.



„Je to strašně otravné, ale co můžu dělat? Když se na to vykašlu, druhý den mám vlasy jako deku,“ rozčiluje se čtyřicetiletá Kamila z Přerova a nepokrytě závidí své kudrnaté kamarádce Denise, které stačí „spláchnout“ vlasy jednou týdně.

Jenže co s tím? Za mastnou kšticí stojí spousta faktorů: stres, hormonální antikoncepce nebo časté vysoušení fénem. Nově začali vědci mluvit i o špatné péči.

Podle statistik dělá většina Čechů vlasům nejvíce zle při česání a mytí šamponem. Běžná denní ztráta 30 až 100 vlasů se potom snadno znásobí. A to je zbytečné.

Jaké jsou nejčastější přehmaty?